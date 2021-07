重回大選夜開票 朱利安尼酒醉獻策：就說我們勝選吧

川普私人律師朱利安尼。(歐新社)

由華盛頓郵報兩名記者共同撰寫的新書「我一個人就能搞定:川普 災難性的最後一年」內文摘錄13日公開,細述2020年大選之夜川普聲稱的「選舉被竊」、「大謊言」如何誕生,還揭露川普私人律師朱利安尼當晚醉醺醺地在密西根州和賓州兩大關鍵州選情未明時,即獻策要川普「現在就去宣布勝選,就說我們贏了!」

「我一個人就能搞定:川普災難性的最後一年」(I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year)作者、華郵記者卡羅·萊昂尼格(Carol D. Leonnig )和拉克(Philip Rucker)訂20日舉行現場打書活動。13日公布的新書摘錄指出,川普競選團隊和他的白宮 團隊在大選之夜廣邀近400人前來白宮。

川普拒接受失敗 稱勝利被偷走了

當天中午時分,川普競選經理史特平(Bill Stepien)向川普簡報選情時,曾特別解釋開票「早期情況會很不錯」,可望以穩定優勢領先,但稍後開出的郵寄選票可能會大幅支持拜登 。傍晚時分,史特平也曾試圖緩和川普的樂觀情緒,他要川普「保持冷靜」,說「過一段時間才能見真章。」但在充滿動蕩變化的一天結束之際,眼看拜登開出的票愈來愈多,川普拒絕接受他大選失利的種種跡象;川普向助理和顧問說,「我看到我以壓倒性優勢獲勝,他們卻想奪走它。」

華郵記者卡羅·萊昂尼格和拉克的內幕新書:「我一個人就能搞定:川普災難性的最後一年」 。(取自亞馬遜網站)

此時,川普的私人律師朱利安尼告訴大家,他為川普想出「一計」,並打算進入總統私人房間告訴他;有人認為朱利安尼可能喝多了,建議史特平去和朱利安尼談談;朱利安尼則向史特平、白宮幕僚長梅杜斯( Mark Meadows)逐州詢問開票情況;當朱利安尼聽說密西根州和賓州都還沒開出結果,他建議「就說我們贏了。」梅杜斯一聽,當場提高聲量反對道,「我們不能那樣做。」

川普次子艾瑞克 咆哮幕僚吃閒飯

然而,在福斯新聞率先宣稱拜登拿下亞利桑納州後,朱利安尼向川普重申他的建議:「現在就去宣布勝利,你現在必須去宣布勝利。」那天晚上,川普在白宮對人群說,「坦白說,我們確實贏得了這次選舉。」作者萊昂尼格和拉克寫道,郵寄選票最後讓拜登迎頭趕上之前,川普「似乎真的相信他贏了」;這也是川普對外宣稱2020年大選是「大謊言」的由來。

這本新書同時揭露,川普次子艾瑞克在大選日前晚曾預測川普將大贏322張選舉人票,但大選之夜選情轉變,艾瑞克困惑憤怒地對競選數據分析師大吼:「我們付錢給你做事,怎麼會這樣?」、「選舉被竊了,這些選票從哪裡來的?這合法嗎?」拜登最終以306張選舉人票對川普的232票獲勝。拜登全國普選票數也比川普多出700萬張。