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「極權統治可以永久勝利？」 反獨裁爭民主 古巴人不忍了

記者顏伶如／綜合報導
反共古巴裔移民12日在白宮前示威，表達支持古巴人民的抗議活動。(美聯社)
反共古巴裔移民12日在白宮前示威，表達支持古巴人民的抗議活動。(美聯社)

數千名示威群眾11日走上古巴街頭，喊出爭取民主的訴求，甚至要求終止長達62年的獨裁統治，讓全世界頓時眼睛為之一亮。

華爾街日報(WSJ)指出，這波至少出現在15個城市的示威行動，在古巴史上具有里程碑的重要意義，凸顯這個世代民主與獨裁的強烈對比。近幾年裡，獨裁統治者似乎強占上風，但古巴騷動則讓世人不禁想著：極權統治是否可以永久勝利，或者只埋下了自我毀滅的種子。

參加街頭抗爭的古巴民眾，訴求主題大多為立即切身相關的事項，包括抗議食物短缺、新冠疫苗不足。抗議群眾直接跑到古巴共產黨黨部門前示威，反映民眾確實積怨已深。

報導指出，古巴民眾上街抗爭是否代表著反極權時代的新潮流從此展開，還是支持民主的民眾從此將遭到鐵腕清算，仍有待進一步觀察。

人權組織「自由之家」(Freedom House)報告指出，全球自由在15年來每況愈下，2020年尤其嚴重，「長期自由衰退正在逐漸深化」。從歐洲中部到亞洲中部，共計18個國家過去變得更不自由，到現在只有其中六國狀況獲得改善。

報導指出，古巴、委內瑞拉、伊朗及香港民怨沸騰，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對政治對手下毒及監禁，讓各界質疑獨裁統治究竟能維持多久。

民主難免雜亂無章，但獨裁極權體制的問題卻是缺乏混亂。統治者受到狂熱崇拜，以善意為出發的反對聲音則被壓制，健全辯論、創新構想一律遭到封殺。

中國為例，至少中國對於經濟管理良好。但在其他國家，獨裁體制讓國家資源遭到掠奪，政府腐敗，經濟通常遭到不當管理。

自由之家主席阿布拉莫維茨(Michael Abramowitz)說：「長遠來看，你會以為獨裁者會付出代價。問題是，長遠可以是一段非常久的時間。」

阿布拉莫維茨指出，如今獨裁者都深諳政治運作，懂得在打壓爭取民主自由的同時，適度滿足民眾某些物質需求，而且獨裁統治通常也在資訊較為封閉的環境底下運作。

華爾街日報分析，或許獨裁者所作所為讓自己可能面臨毀滅，卻也可能學會怎麼當個更精明的獨裁者；民主最好的防禦則是讓民主運行更加順暢，讓世人看到民主是取代獨裁的更加選擇，尤其身為自由世界老大哥的美國，更應該如此作為。

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