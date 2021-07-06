美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

駐阿富汗美軍5月2日在海曼德省基地降下美國國旗，將基地移交給阿富汗軍方。(美聯社) APTOPIX Afghanistan US A U.S. flag is lowered as American and Afghan soldiers attend a handover ceremony from the U.S. Army to the Afghan National Army, at Camp Anthonic, in Helmand province, southern Afghanistan, Sunday, May 2, 2021. (Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)

美軍完全撤出阿富汗 之後的第一時間，中國 似乎立即準備填補空缺。根據媒體報導，看在北京眼裡，飽受戰爭摧毀的阿富汗，蘊藏投資商機以及讓中國發揮影響力的機會。

過去幾周裡，北京多次批評美國 從阿富汗撤軍的決定，理由是當地情勢現正惡化中。至於中國是否將做出任何動作，北京到目前為止則未發表公開承諾。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)及「金融時報」4日報導，喀布爾(Kabul)政府官員近來與中共領導階層越走越近，積極洽商中方透過「一帶一路」國際倡議，對阿富汗基礎建設投資計畫。

規模數兆元的「一帶一路」計畫，內容包括在亞洲、非洲及中東地區興建機場、道路、港口等。中方透過計畫架構對貧窮國家提供基礎建設貸款，做為掌控當地資源的交換條件。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群5月11日簽署聯合聲明文本，將與阿富汗、巴基斯坦在聯合考古等領域開展合作。(新華社)

「野獸日報」報導引述接近阿富汗政府的消息人士指出，為了投資阿富汗基礎建設，「一帶一路」當中的重要項目、規模620億元的「中巴經濟走廊」(China-Pakistan Economic Corridor，CPEC)將得以擴張延伸，計畫內容包括興建可以到達阿富汗的公路、鐵路及能源運輸管線。

另一名知情人士則說，聯接阿富汗與巴基斯坦西北部城市白夏瓦(Peshawar)的一條重要公路，便是目前雙方正在磋商的具體計畫之一。

消息人士指出，喀布爾與北京雙邊官員目前正在討論白夏瓦與喀布爾之間的公路計畫，「把喀布爾與白夏瓦之間透過道路聯接起來，意味著阿富汗正式加入了中巴經濟走廊」。

前總統川普下令，美軍將在今年5月1日之前撤離阿富汗。拜登總統上台後，今年4月間則宣布將美軍撤離期限延後四個月，訂於9月11日之前全數撤離。部分人士批評，美軍撤離阿富汗之後，將讓另一個新的伊斯蘭國(IS)恐怖組織得以興起，如同前總統歐巴馬2011年決定從伊拉克撤軍之後發生的狀況一樣。

中國外長王毅6月2日在中國貴陽主持第四次中阿巴三方外長視頻對話，阿富汗外長阿特馬爾、巴基斯坦外長庫雷希參加。(美聯社)

中國外交部發言人趙立堅今年6月間證實，中國與阿富汗正在討論「中巴經濟走廊」延伸計畫，但未透露細節。

中國外交部長王毅3日則對美國處理阿富汗撤軍提出批評指出：「美國正是阿富汗問題的根源。」王毅表示，美國應該確保阿富汗局勢能在過渡時期維持穩定，而且美國不能逃避責任，也不能因為撤軍導致動亂或戰爭。