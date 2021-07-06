我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

記者顏伶如╱綜合報導
駐阿富汗美軍5月2日在海曼德省基地降下美國國旗，將基地移交給阿富汗軍方。(美聯社) APTOPIX Afghanistan US A U.S. flag is lowered as American and Afghan soldiers attend a handover ceremony from the U.S. Army to the Afghan National Army, at Camp Anthonic, in Helmand province, southern Afghanistan, Sunday, May 2, 2021. (Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)
駐阿富汗美軍5月2日在海曼德省基地降下美國國旗，將基地移交給阿富汗軍方。(美聯社) APTOPIX Afghanistan US A U.S. flag is lowered as American and Afghan soldiers attend a handover ceremony from the U.S. Army to the Afghan National Army, at Camp Anthonic, in Helmand province, southern Afghanistan, Sunday, May 2, 2021. (Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)

美軍完全撤出阿富汗之後的第一時間，中國似乎立即準備填補空缺。根據媒體報導，看在北京眼裡，飽受戰爭摧毀的阿富汗，蘊藏投資商機以及讓中國發揮影響力的機會。

過去幾周裡，北京多次批評美國從阿富汗撤軍的決定，理由是當地情勢現正惡化中。至於中國是否將做出任何動作，北京到目前為止則未發表公開承諾。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)及「金融時報」4日報導，喀布爾(Kabul)政府官員近來與中共領導階層越走越近，積極洽商中方透過「一帶一路」國際倡議，對阿富汗基礎建設投資計畫。

規模數兆元的「一帶一路」計畫，內容包括在亞洲、非洲及中東地區興建機場、道路、港口等。中方透過計畫架構對貧窮國家提供基礎建設貸款，做為掌控當地資源的交換條件。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群5月11日簽署聯合聲明文本，將與阿富汗...
中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群5月11日簽署聯合聲明文本，將與阿富汗、巴基斯坦在聯合考古等領域開展合作。(新華社)

「野獸日報」報導引述接近阿富汗政府的消息人士指出，為了投資阿富汗基礎建設，「一帶一路」當中的重要項目、規模620億元的「中巴經濟走廊」(China-Pakistan Economic Corridor，CPEC)將得以擴張延伸，計畫內容包括興建可以到達阿富汗的公路、鐵路及能源運輸管線。

另一名知情人士則說，聯接阿富汗與巴基斯坦西北部城市白夏瓦(Peshawar)的一條重要公路，便是目前雙方正在磋商的具體計畫之一。

消息人士指出，喀布爾與北京雙邊官員目前正在討論白夏瓦與喀布爾之間的公路計畫，「把喀布爾與白夏瓦之間透過道路聯接起來，意味著阿富汗正式加入了中巴經濟走廊」。

前總統川普下令，美軍將在今年5月1日之前撤離阿富汗。拜登總統上台後，今年4月間則宣布將美軍撤離期限延後四個月，訂於9月11日之前全數撤離。部分人士批評，美軍撤離阿富汗之後，將讓另一個新的伊斯蘭國(IS)恐怖組織得以興起，如同前總統歐巴馬2011年決定從伊拉克撤軍之後發生的狀況一樣。

中國外長王毅6月2日在中國貴陽主持第四次中阿巴三方外長視頻對話，阿富汗外長阿特馬...
中國外長王毅6月2日在中國貴陽主持第四次中阿巴三方外長視頻對話，阿富汗外長阿特馬爾、巴基斯坦外長庫雷希參加。(美聯社)

中國外交部發言人趙立堅今年6月間證實，中國與阿富汗正在討論「中巴經濟走廊」延伸計畫，但未透露細節。

中國外交部長王毅3日則對美國處理阿富汗撤軍提出批評指出：「美國正是阿富汗問題的根源。」王毅表示，美國應該確保阿富汗局勢能在過渡時期維持穩定，而且美國不能逃避責任，也不能因為撤軍導致動亂或戰爭。

中國援建的阿富汗喀布爾大學綜合教學樓和禮堂項目6月28日舉行移交儀式。圖為阿富汗...
中國援建的阿富汗喀布爾大學綜合教學樓和禮堂項目6月28日舉行移交儀式。圖為阿富汗喀布爾大學禮堂入口。(新華社)

阿富汗 中國 美國

上一則

佛奇：6月染疫死亡案例 逾99%未打疫苗

延伸閱讀

安撫阿富汗政府 美：並無計畫關閉大使館

安撫阿富汗政府 美：並無計畫關閉大使館
美對阿富汗離而不棄？ 民間多少人關心撤軍？

美對阿富汗離而不棄？ 民間多少人關心撤軍？
想完全抽腿？傳美加緊計畫撤走駐阿富汗使館人員

想完全抽腿？傳美加緊計畫撤走駐阿富汗使館人員
駐紮20年 美軍撤離巴格蘭空軍基地

駐紮20年 美軍撤離巴格蘭空軍基地

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導