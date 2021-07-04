佛州塌樓 希望vs現實難題：何時停止搜救轉為復原？

由次風暴即將來臨，半傾廢樓恐經不起狂風暴雨，搜救單位決定5日拆毀危樓，但誓言不放棄救援。(美聯社)

邁阿密郊區「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」崩塌後，即使政府和搜救人員仍抱持一繫希望，但外界對於這起悲劇的用詞開始變成過去式，搜救行動仍在繼續，但聯邦、州與地方官員拒絕回答何時將搜救行動轉變成復原工作，更何況，為坍塌的樓體5日起可能將被拆除。

拜登 總統1日與受害者家屬會晤後表示：「日子一天天過去，他們明白希望逐漸渺茫。」

紐約時報報導，封鎖線附近臨時搭建的紀念堂內，哀悼者開始訴說失去的親人，地方和聯邦官員則盼見好運和奇蹟；聯邦、州與地方官員表示，他們會繼續在瑟夫塞德市(Surfside)搜救，但多數官員拒絕回應搜救行動改為復原工作的日期與方式。

聯邦急難管理局(FEMA)表示並非由該局下決定，佛羅里達州急難管理處將一切問題移轉給邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County)，而邁阿密-岱德郡消防局則未回應，要怎麼決定將搜救改為復原行動。

紐時報導，這項決定需審慎斟酌，必須對仍抱持希望的受創家屬展現同理心，同時兼顧眼前災難的現況，自6月24日大樓崩塌後就未發現倖存者。若定調為復原行動，也許可更快速開挖水泥碎石並尋找遺體，甚至使用重型機械輔助，而罹難者家屬也能展開療傷歷程。

回首911事件事發不到一個月後，雖然當時紐約市 長朱利安尼(Rudolph Giuliani)宣布，不可能找到更多倖存者，並指示紐約市發布失蹤者的死亡證明，但他仍避免明確改變現場人員的行動方向。

搜救行動經常連續數日無好消息傳出，佛州 環境更帶來許多挑戰：大樓倒塌層層堆疊，若直接開挖恐使倖存者風險攀升；搜救行動已因雷雨延遲，即將逼近的愛莎颶風(Hurricane Elsa)恐增添搜救難度；而且現場大樓與瓦礫情況不穩，搜救人員3日再次宣布暫停搜救，對家屬與現場人員都是一大折磨。

搜救人員不願放棄希望，但也坦承希望逐日減退；其他人員則詢問家屬有關住屋格局細節，以利重建屋內地圖協助搜救。

就算急難人員改變行動方向，他們也會留在現場尋找罹難者遺體；以色列國家搜救隊副指揮官艾德瑞(Elad Edri)表示：「我們會拯救生命，但這邊說的生命不只是受困者的性命，還有這些家屬的生命。」