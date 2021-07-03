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1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

接種放慢、口罩族不多 阿肯色州確診猛升

編譯郭宣含／綜合2日電
在疫苗接種率較低的地區，例如阿肯色州，近期確診病例激增200%，甚至面臨第三波疫情；圖為美國民眾在國慶節假期出遊。(Getty Images)
在疫苗接種率較低的地區，例如阿肯色州，近期確診病例激增200%，甚至面臨第三波疫情；圖為美國民眾在國慶節假期出遊。(Getty Images)

阿肯色州新冠肺炎確診人數連兩日創新高，也是逾四個月多以來最大增幅；阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)表示，Delta變種病毒正逐漸在州內傳播，並敦促州民盡快接種疫苗；內華達州疫情也持續升溫，內華達州州長蘇拉克(Steve Sisolak)1日尋求聯邦政府協助，以遏止Delta變種病毒擴散。

隨著疫苗接種計畫日益推廣，全美生活逐漸回歸常軌之際，阿肯色州官員警告，該州近期新增確診人數增加，恐面臨第三波疫情；根據阿肯色州公衛廳數據，該州1日新增確診700例，突破前一天的新高686例。

阿州1日住院人數新增12人至373人，當天病歿人數無新增；從疫情爆發至今，該州新冠確診逾35萬例，5909人染疫病歿。根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，阿州目前有34.3%人口已接種完畢。

阿肯色州醫師認為，傳染力高的新變種病毒傳播、接種率低和民眾不太戴口罩，這些都是病例暴增的原因。

州長賀勤森在聲明中指出，大量病例顯示Delta變種病毒持續在州內擴大傳播，「雖然過去兩天部分地區疫苗配送達最大量，但本州住院和新增確診人數仍持續攀升。」

「延遲接種疫苗造成Delta變種病毒傳播。」賀勤森呼籲，「大家一起在國慶日周末前接種第一劑疫苗。」

內華達州疫情也持續升溫，州長蘇拉克尋求聯邦政府協助，以遏止Delta變種病毒擴散...
內華達州疫情也持續升溫，州長蘇拉克尋求聯邦政府協助，以遏止Delta變種病毒擴散；圖為日前拉斯維加斯民眾在等候接種疫苗。(美聯社)

美國近期疫情突然攀高，多在疫苗施打偏低的州；目前的研究多顯示，疫苗才能有效對抗Delta等變種病毒，接種完成的人，更能獲得完整的保護力。

阿肯色州大學醫學科學校監帕特森(Cam Patterson)表示，Delta變種病毒是驅動新冠病例增加的主因，阿肯色州5月1日首度發現此病毒株，至今染疫佔比已逾25%，預計在近幾周佔比會增加過半。

帕特森警告：「我們必須關注這種趨勢可能會持續下去，萬一如此，阿肯色州恐將面臨第三波疫情。」

內華達州也面臨疫情升溫的威脅，州長蘇拉克1日表示，該州必須獲得聯邦協助以阻止新冠病例持續上升、感染Delta變種病毒案例增加，以及克拉克郡(Clark County)接種率停滯不前。

內華達州一周平均單日陽性檢測率從上周4.3%升至本周5.8%，而且有報導指出，Delta變種病毒在6月25日為止的過去兩周確診佔比持續攀升，變成內華達州主要流傳病毒。

白宮1日宣布有意成立「升溫團隊」(surge teams)，州政府官員與聯邦機構合作加快內華達州南部的疫苗接種率。在聯邦急難管理局(FEMA)的協助下，內華達州可望新增6至10處疫苗診所，除了接種疫苗也提供檢測服務。

疫苗 變種病毒 阿肯色州

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