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1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

國慶宣告抗疫勝利？公衛專家：拜登太樂觀了

記者顏伶如、編譯潘勛／綜合2日電
國慶節長周末出門旅行的民眾擠爆機場，圖為7月2日在丹佛國際機場，安檢大廳大排長龍。(美聯社)
國慶節長周末出門旅行的民眾擠爆機場，圖為7月2日在丹佛國際機場，安檢大廳大排長龍。(美聯社)

公共衛生專家指出，全美接種新冠疫苗人口不到半數，傳染力增強的Delta變種病毒正在某迅速傳播，拜登計畫在國慶日慶祝美國戰勝新冠病毒，可能對民眾傳遞錯誤訊息；但拜登表示，有些國人還沒接種疫苗，所以還有更多人會因Delta變種喪生沒錯，但他不擔心國慶日慶典會造成疫情大爆發。

拜登總統與第一夫人吉兒‧拜登已邀請上千名現役美軍官兵、必要行業員工及家屬，參加7月4日於白宮南草坪舉行的慶祝活動。

拜登與幕僚對媒體談到美國疫情展望時表示，這個暑假將充滿「歡樂與自由」，他3日將訪問密西根州特拉弗斯市(Traverse City)，宣傳「美國團結再起」(America's Back Together)；副總統賀錦麗則將出席多項獨立紀念日假期期間的慶典、遊行及野餐活動。

每日郵報(Daily Mail)2日報導，拜登在白宮談到6月就業數據亮麗時，也提醒有些民眾還沒接種疫苗，可能染上病毒變種而喪生，或傳染給別的還沒種疫眾，「我很在乎還有人會喪生，但不擔心會再爆發大規模疫情。」

拜登敦促還沒接種疫苗民眾別猶豫，快去接種，希望明年國慶日一切能更好。

公衛專家憂心拜登總統過早慶祝戰勝新冠，拜登2日表示，變種病毒和不肯接種疫苗的人群...
公衛專家憂心拜登總統過早慶祝戰勝新冠，拜登2日表示，變種病毒和不肯接種疫苗的人群，可能會讓病毒奪走更多生命，但他不擔心國慶假期會加重疫情。(Getty Images)

但紐約時報報導，公共衛生專家擔心，全國各地慶祝活動的頻頻出現，包括白宮活動在內，恐將傳達錯誤訊息給社會大眾；因為許多民眾到目前為止都還沒打疫苗，仍有遭到新冠病毒威脅的風險，這波百年一見的公共衛生危機，美國若想脫身，其實還有頗長一段路。

報導指出，對拜登以及民主黨來說，要宣告美國已經走出疫情難關，尺寸很難拿捏，畢竟執政黨必須把振興經濟、鼓勵民心納入考量。

「我們還在這場馬拉松賽跑途中。」范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)說，雖然過去幾個月確診案例與染疫死亡案例雙雙下降，但現在就宣告抗疫勝利，仍言之過早。

 奧斯汀德州大學 (University of Texas at Austin)流行病學家蘿倫‧邁爾(Lauren Ancel Meyer)指出，幾周以前絕大多數疫情評估都認為，全國疫情正在降低，「但那些預測如今都失準了。雖然不一定會有疫情大爆發出現於某些地區，但我們真的不知道接下來會出現什麼狀況。」

拜登 疫情 美國

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