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戴口罩就可測有無染新冠 MIT、哈佛研發90分鐘知結果

編譯柯立偉／綜合29日電
麻省理工學院與哈佛大學聯合研發出一款新型口罩，能透過戴口罩的人所呼出的氣息，於90分鐘內測定是否含有新冠病毒。(取自哈佛大學網站)
麻省理工學院與哈佛大學聯合研發出一款新型口罩，能透過戴口罩的人所呼出的氣息，於90分鐘內測定是否含有新冠病毒。(取自哈佛大學網站)

新冠疫情肆虐全球期間，口罩成為所有人必備的防疫用品之一。如今麻省理工學院(MIT)與哈佛大學聯合研發出一款新型口罩，能夠透過戴口罩的人所呼出的氣息，於90分鐘內測定是否含有新冠病毒。

研究人員表示，這項科技在之前西非伊波拉(Ebola)病毒與拉美茲卡(Zika)病毒流行期間就有應用過，現在也將應用到新冠病毒上，為醫護人員提供更完善的保護。

這款新型口罩中含有少許水分，當戴口罩的人想要測新冠病毒時，只需要按下按鈕，讓口罩中事先已被冷凍乾燥的病毒感測器與水化合，就能分析戴口罩的人是否感染新冠病毒。

麻省理工學院藥物工程學教授柯林斯(James Collins)說：「現代科技的冷凍乾燥技術已臻成熟，因此已有能力讓各種人造生物感測器偵測各種病毒、細菌核酸，甚至神經毒素。我們希望能把這項技術應用到口罩上，更加普及病毒檢測以保護大眾健康。」

另一位共同執行研究這項技術的哈佛大學研究員阮彼得(Peter Nguyen，音譯)則表示：「這款口罩病毒感測器，與聚合酶連鎖反應測定方式(PCR)一樣敏銳，卻有與快篩一樣的速度。」因此，這款口罩既保持快篩迅速的優點，又能避免其偽陰性或偽陽性的問題。

另外，戴這款口罩的人不必擔心病毒測定結果會被其他人知道，因為結果只會顯示在口罩的內側，以確保使用者的隱私。

研究人員表示，目前正在申請專利，且已在與口罩生產廠商洽談中。有許多口罩大廠紛紛表示出合作興趣，或許很快就有機會在市面上看到這款「能戴著走」的病毒測定口罩。

口罩 哈佛大學 檢測

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