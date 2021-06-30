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1張圖：全美57.2%成人 完全接種疫苗

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Delta變種病毒拉警報 「終結疫情最大威脅」

編譯郭宣含／綜合29日電
傳染力增強的Delta變種病毒引發全球多地實施新一波封鎖，採取相應防疫措施，甚至重新封城。圖為加州洛杉磯市中央大市場內多數人仍都戴上口罩。(美聯社)
傳染力增強的Delta變種病毒引發全球多地實施新一波封鎖，採取相應防疫措施，甚至重新封城。圖為加州洛杉磯市中央大市場內多數人仍都戴上口罩。(美聯社)

極具傳染力的Delta變種病毒引發全球多地實施新一波封鎖，多國公衛人員紛紛發出新警戒，澳洲重新封城、馬來西亞延長居家避疫，愛爾蘭和香港也加強防疫禁令；而就算美國約57%成人已完成接種疫苗，Delta變種病毒也對美國構成不明的風險，洛杉磯郡也呼籲民眾接種疫苗後，在室內公共場合仍須戴口罩。

世界衛生組織(WHO)指出，由於Delta變種病毒崛起、全球短缺新冠疫苗，以及全球多地社區傳播率提高，民眾接種完畢後，仍應繼續戴口罩。

澳洲多個城市面臨新冠疫情爆發，使澳洲重新封城；馬來西亞延長居家避疫令；愛爾蘭也延後重新開放在餐廳內用餐的計畫；香港限制來自英國的班機，因為Delta病毒正在英國傳播。

美國也一樣承受著Delta病毒的潛在風險，而且未來發展仍舊不明朗；根據聯邦疾病防治中心(CDC)，全美有57.2%成人接種完畢，但CDC尚無意修改5月發布「已接種完畢者無須戴口罩」的建議。

不過部分地方政府則更為謹慎保守；洛杉磯郡公共衛生局28日表示，Delta變種病毒占該郡近半新增確診人數，因此建議，無論是否接種完疫苗，在室內公共場合都應戴口罩。

傳染力增強的Delta變種病毒引發全球多地實施新一波封鎖，採取相應防疫措施，甚至...
傳染力增強的Delta變種病毒引發全球多地實施新一波封鎖，採取相應防疫措施，甚至重新封城。圖為加州洛杉磯郡也呼籲接種民眾內外仍要戴上口罩，以防傳染Delta病毒。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)兩周前才重新開放加州，並撤除全州的口罩令。

聯邦公衛人員上周表示，美國每新增五名確診者，就有約一人因Delta變種病毒染疫，而且其感染速度已在過去兩周翻倍。

有線電視新聞網(CNN)報導，與之前英國主要變種病株相較，目前的感染Delta病株住院的風險是前者的2.61倍；以美國目前的情況為例，像密蘇里州這樣的熱點地區，不僅住院人數在增加，患者年齡也比今年冬天的疫情高峰期小。

接種兩劑輝瑞疫苗兩周後，對Delta變種病毒有88%防護力；莫德納藥廠29日也表示，其實驗室發現，莫德納疫苗也能有效對抗Delta變種病毒；不過科學家說，未接種疫苗者在未來幾個月可能受到病毒的威脅。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)上周指出：「Delta變種病毒是目前是美國終結新冠肺炎的最大威脅。」

CDC和WHO都將最先於印度發現的Delta變種病毒列為「高關注變異株」(VOC)，該病毒迅速在印度和英國流傳，並對疫苗接種率低的地方造成威脅。

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