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中國研究員要美刪病毒基因資料 新冠溯源更難追

編譯郭宣含／綜合23日電
中國研究人員今年3月曾要求美國國家衛生研究院(NIH)，刪除科學資料庫內早期新冠病例的基因序。(Getty Images)
中國研究人員今年3月曾要求美國國家衛生研究院(NIH)，刪除科學資料庫內早期新冠病例的基因序。(Getty Images)

華爾街日報報導，中國研究員曾要求美國國家衛生研究院(NIH)，刪除科學資料庫內早期新冠病例的基因序，雖然這些基因序不太可能改變研究人員對初期武漢疫情的認知，但此舉加深科學家疑慮，擔心恐漏找新冠肺炎根源的關鍵資訊。

NIH證實，一名中國研究員三個月前遞出申請，NIH之後便刪除病毒基因序；NIH聲明指出：「遞交申請的研究員有權處理其數據，且可要求撤除數據。」

西雅圖福瑞德·哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)病毒學者布倫(Jesse Bloom)將此發現發表在22日的新論文中；他表示，這些遺失數據包括2020年1、2月從武漢確診者和疑似確診者身上採取到的病毒樣本。

布倫表示，雖然另一篇論文中仍可找到部分遭刪除的資訊，但科學家通常會到NIH等大型資料庫尋找基因序列。

這些不見的基因序列，不太可能改變目前科學家對初期疫情的認知，但布倫表示，這些數據遭移除，加深外界對中國對疫情起源調查是否公開透明的疑慮。

部分科學家也贊同此看法，匹茲堡大學演化生物學者庫柏(Vaughn Cooper)表示：「這會讓我好奇，其他基因序是不是也遭清除。」

科學家為了找尋新冠疫情起源，需要取得多方資訊以了解病毒如何出現在人體內並開始傳播；基因庫資訊遭移除，恐使科學家更難找到病毒起源。

根據NIH聲明，中國科學家在2020年6月提出刪除初期病毒基因序的申請，因為他們已更新並將基因序上傳到另一個不知名的資料庫；該名中國研究員表示，他們希望刪除舊版本以免造成混淆。

中國研究人員最初在去年3月將這些基因序上傳到NIH資料庫，並在預印本數位典藏中發表相關資訊；該論文描述使用一種先進基因排序技術來偵測新冠病毒。目前這些研究員與中國國家衛生健康委員會均未對此回應。

世界衛生組織(WHO)一名調查病毒起源的人員表示，布倫的論文雖改變不了疫情初期認知，但確實有力呼籲科學家，加強分析初期確診者。

中國 疫情 武漢

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