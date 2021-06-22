我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

新冠噩夢 川普應對一團糟：想把海外染疫公民送關灣

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

華盛頓郵報記者阿布塔列柏(Yasmeen Abutaleb)、帕列塔(Damian Paletta)合寫的爆料新書「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」(Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History)中指出，美國出現新冠疫情初期，時任總統川普曾考慮，將海外染疫美國人送往關達納摩灣(Guantanamo Bay)隔離。

即將於29日出版的新書中指出，疫情爆發初期，白宮官員曾辯論是否要將在海外確診的美國民眾帶回美國照料，川普對於壓低美國本土確診案例數量非常介意，對於應把確診民眾送往何處有著自己的一套看法。

「我們進口商品，不進口病毒」

「我們不是擁有一座小島嗎？」川普2020年2月曾在白宮戰情室詢問在座官員說：「關達納摩灣如何？」

關達納摩灣位於古巴東南方，美國沒有主權，但在該處設有海軍基地及拘留中心。

川普在會議中還對幕僚說：「我們進口商品，我們不要進口病毒。」

書中寫道，川普提出把確診美國民眾送往關達納摩灣的提議，讓幕僚為之咋舌；後來川普再度提出相同意見時，很快便被幕僚勸退，理由是把確診民眾送到美國羈押恐怖主義嫌犯的相同地點隔離，恐將引發輿論撻伐。

阿布塔列柏與帕列塔共計採訪了180多人，其中包括白宮資深官員、聯邦政府衛生主管機關高層官員；透過受訪者內幕爆料，讓外界得以一窺去年川普政府面對疫情爆發的雜亂無章，以及白宮抗疫小組成員之間的權力鬥爭，各單位之間勾心鬥角讓合作受阻，幕僚群則是費盡全力防止川普憑著天馬行空的想法任意行事。

「檢測讓我輸連任！哪個白癡？」

書中指出，川普渴望出現好消息，相信肯定會出現神奇療法能夠治癒新冠病毒，而川普自己後來感染病毒時，病情實際上比白宮官員對外公布的還更嚴重。

消息人士透露，川普非常擔心美國爆發疫情可能影響連任選舉。川普2020年3月18日與當時的衛生部長阿查爾(Alex Azar)講電話時高聲痛罵：「做一堆檢測簡直害死我了！」

川普還說：「檢測會讓我輸掉連任！是哪個白癡要聯邦政府做檢測的？」川普在電話那端破口大罵的聲量之高，連阿查爾助理都能聽得一清二楚。

口罩延宕 庫許納：6月我們一起死

書中寫道，阿查爾在電話中回答川普：「您是說庫許納嗎？」川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)在這通電話的五天之前，才剛接手主管與民間企業共同配合推出的全國病毒篩檢計畫。

書中指出，庫許納2020年3月間得知衛生部訂購的600萬個口罩發生出貨遭到延宕，6月前恐將無法運抵時，以髒話辱罵掌理防災準備及急難因應的衛生部助理部長凱德雷(Robert Kadlec)是個「XXX笨蛋」。

庫許納還怒吼：「到了6月我們就都一起死。」

華郵記者新書「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」爆料。(Happer出...
華郵記者新書「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」爆料。(Happer出版社)
衛生部官員凱德雷。(美聯社)
衛生部官員凱德雷。(美聯社)
川普總統女婿庫許納。(美聯社)
川普總統女婿庫許納。(美聯社)
華郵記者新書「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」爆料稱，新冠初始，川普...
華郵記者新書「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」爆料稱，新冠初始，川普總統曾詢問在海外染疫的美國公民可否送往專囚恐怖犯的關灣隔離。(美聯社)

川普 美國 白宮

上一則

1兆元基建案 兩黨有共識 預算來源仍分歧

下一則

即將離任 中駐美大使崔天凱：美中關係處在十字路口

延伸閱讀

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣
拜登對外推銷民主 在國內卻挑戰重重

拜登對外推銷民主 在國內卻挑戰重重
保守派屬意誰戰2024？這州州長人氣勝過川普

保守派屬意誰戰2024？這州州長人氣勝過川普
川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試 證明適任總統

川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試 證明適任總統

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光