新冠噩夢 川普應對一團糟：想把海外染疫公民送關灣

前總統川普。(路透)

華盛頓郵報記者阿布塔列柏(Yasmeen Abutaleb)、帕列塔(Damian Paletta)合寫的爆料新書「噩夢般場景:川普 政府回應改變歷史的疫情內幕」(Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History)中指出,美國 出現新冠疫情初期,時任總統川普曾考慮,將海外染疫美國人送往關達納摩灣(Guantanamo Bay)隔離。

即將於29日出版的新書中指出,疫情爆發初期,白宮 官員曾辯論是否要將在海外確診的美國民眾帶回美國照料,川普對於壓低美國本土確診案例數量非常介意,對於應把確診民眾送往何處有著自己的一套看法。

「我們進口商品,不進口病毒」

「我們不是擁有一座小島嗎?」川普2020年2月曾在白宮戰情室詢問在座官員說:「關達納摩灣如何?」

關達納摩灣位於古巴東南方,美國沒有主權,但在該處設有海軍基地及拘留中心。

川普在會議中還對幕僚說:「我們進口商品,我們不要進口病毒。」

書中寫道,川普提出把確診美國民眾送往關達納摩灣的提議,讓幕僚為之咋舌;後來川普再度提出相同意見時,很快便被幕僚勸退,理由是把確診民眾送到美國羈押恐怖主義嫌犯的相同地點隔離,恐將引發輿論撻伐。

阿布塔列柏與帕列塔共計採訪了180多人,其中包括白宮資深官員、聯邦政府衛生主管機關高層官員;透過受訪者內幕爆料,讓外界得以一窺去年川普政府面對疫情爆發的雜亂無章,以及白宮抗疫小組成員之間的權力鬥爭,各單位之間勾心鬥角讓合作受阻,幕僚群則是費盡全力防止川普憑著天馬行空的想法任意行事。

「檢測讓我輸連任!哪個白癡?」

書中指出,川普渴望出現好消息,相信肯定會出現神奇療法能夠治癒新冠病毒,而川普自己後來感染病毒時,病情實際上比白宮官員對外公布的還更嚴重。

消息人士透露,川普非常擔心美國爆發疫情可能影響連任選舉。川普2020年3月18日與當時的衛生部長阿查爾(Alex Azar)講電話時高聲痛罵:「做一堆檢測簡直害死我了!」

川普還說:「檢測會讓我輸掉連任!是哪個白癡要聯邦政府做檢測的?」川普在電話那端破口大罵的聲量之高,連阿查爾助理都能聽得一清二楚。

口罩延宕 庫許納:6月我們一起死

書中寫道,阿查爾在電話中回答川普:「您是說庫許納嗎?」川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)在這通電話的五天之前,才剛接手主管與民間企業共同配合推出的全國病毒篩檢計畫。

書中指出,庫許納2020年3月間得知衛生部訂購的600萬個口罩發生出貨遭到延宕,6月前恐將無法運抵時,以髒話辱罵掌理防災準備及急難因應的衛生部助理部長凱德雷(Robert Kadlec)是個「XXX笨蛋」。

庫許納還怒吼:「到了6月我們就都一起死。」