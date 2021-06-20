美8000萬劑援外疫苗 輝瑞、莫德納和嬌生取代AZ

圖為莫德納疫苗。(記者侯永全／攝影)

拜登總統日前宣布，將在月底前向全球捐贈8000萬劑疫苗 ，以對抗新冠病毒；而美國原本打算向捐贈的疫苗以阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)為主，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生 (Johnson & Johnson)三款疫苗為輔，但因生產AZ疫苗的藥廠受汙染，政府已決定將以輝瑞、莫德納、嬌生三款疫苗取代AZ疫苗。

位於巴爾的摩(Baltimore)的疫苗生產基地「Emergent BioSolutions」同時生產的阿斯特捷利康與嬌生兩種疫苗，發生交叉污染的風險，為達成「月底捐贈8000萬劑疫苗」的目標，聯邦政府 已決定用輝瑞、莫德納、嬌生疫苗取代AZ疫苗。

由於疫苗工廠的生產線出現問題，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)目前正在重新檢閱過去一個月來該工廠所生產超過1億劑的疫苗。FDA目前已裁定約2500萬劑的嬌生疫苗為安全，可以出廠供民眾接種；但剩下為數眾多的AZ疫苗仍在等待FDA的裁決。

紐約時報報導，如果這些目前有遭受污染疑慮的AZ疫苗最終也獲FDA裁定為安全，將在下一波配送到各國。

為了不讓生產線污染事件延宕捐贈時程，聯邦政府只能抽調部分輝瑞、莫德納或嬌生尚未交付給州政府的國內訂單，但不會導致國內疫苗供應出現問題，各州仍有充足疫苗現貨。

雖然AZ疫苗尚未獲得FDA的緊急授權而在美國不被承認，但由於每一劑只要4元，比起輝瑞疫苗每劑19.5元的成本低很多，而且許多國家也對AZ核發緊急授權，聯邦政府才決定以AZ疫苗作為捐贈的主力。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)17日在記者會上表示，已備妥聯邦政府本月預定捐贈的8000萬劑疫苗，隨時可以對受贈國家出貨，但並未詳細說明疫苗的廠牌。齊安茲說：「聯邦政府將盡速安排好預定捐贈的8000萬劑疫苗，只要與受贈國家談定物流的問題，我們就可以隨時出貨。隨著我們的努力，每周的出貨量已有顯著增加。」