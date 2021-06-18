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保留歐記健保╱「美國人民大勝利」 拜登、民主黨大讚

編譯林育正／綜合17日電

最高法院於17日投票通過保留「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，拜登總統與民主黨議員大讚高院的裁決，拜登更表示：「這是美國人民的一大勝利。數以百萬計的同胞仰賴可負擔健保法，它將永久為人民服務，這是一件大事。」

推動健保的前總統歐巴馬也表示：「最高法院再次捍衛可負擔健保法。」儘管如此，也至少有一位共和黨籍參議員批評最高法院的判決，但並未表示將持續進行法律戰。

醫師出身的共和黨籍參議員貝拉索(John Barrasso，懷俄明州)，過去主導廢止可負擔健保法的法律戰，他說：「這次的判決後，失能的歐記健保系統將苟延殘喘。每一位美國人的健康，都被歐記健保傷害。」

拜登總統也在正式聲明中強調，本次最高法院判決，關乎每一位國人的日常：「因為可負擔健保法，人民不必擔心過去糖尿病等的病史，而被保險公司拒絕，或在在治療癌症的過程中保額達到上限。受惠此法，大家能接受免費檢查，這可能是拯救了性命，以及使身體更加健康的關鍵。」

「今天也是年輕人的勝利，他們在26歲前，皆能併入父母的健保計畫。」拜登說，「全國數以百萬計的低收入家庭以及傷殘人士在擴大醫療補助之下，也能受到照護。」

在每周例行記者會上，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)讚許這項「歷史性的判決」，更抨擊不滿強制納保的共和黨議員，在歷史的洪流上選錯邊：「我們永遠不會忘記共和黨領袖在致命的疫情中，擁護以殘忍的方式，奪走美國人的健康照護。」

共和黨遭受慘敗，參議員布朗特(Roy Blunt，密蘇里州)似乎透露，針對歐記健保的法律戰，將劃下句點。

白宮表示，目前有創紀錄的3100萬人透過可負擔健保法取得醫療照護；17日的判決，也是最高法院第三次在法律戰中，捍衛可負擔健保法。

歐記健保 共和黨 拜登

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