北約峰會公報首指中國帶來挑戰 拜登說服盟友共同因應

拜登總統(左三)14日出席就任後的首次北約組織峰會，與諸國領袖在比利時布魯塞爾合影。北約峰會公報首次指中國帶來挑戰，必須應對。(美聯社)

第31屆北約組織峰會在比利時落幕，「中國 帶來系統性挑戰」的立場，首度納入北約公報內容；不過，北約成員國將持續在可能之處與中國維持建設性對話，互惠的透明與理解將使北約和中方均受惠。

拜登 總統上任後首度出席G7峰會與北約組織峰會，與歐洲盟友廣泛討論應對中國及俄羅斯 帶來的挑戰。剛剛發布的G7公報，首次提及台灣海峽和平穩定的重要性，並要求中國尊重新疆人權，允許香港高度自治，避免任何可能使東海與南海不穩定的片面行動。這些都是拜登總統說服歐洲盟友同意的對中國共同立場。

向來聚焦俄羅斯的北約組織，首度在峰會公報點名中國：「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰。」

北約組織公報稱俄羅斯造成「威脅」，而中國帶來「挑戰」。

這份公報包含79項決議，中國占了三項。

但德法兩國領袖梅克爾與馬克龍在會後也試圖淡化中國的威脅。德國總理梅克爾在峰會後表示，北約將中國指為威脅的決定「不應被誇大」，因為中國一如俄羅斯，在某些方面也是北約的合作夥伴。法國總統馬克宏則表示，中國既是一個「我們在全球問題上與之攜手共進的強權」，也是個「競爭對手」。

梅克爾指出，北約在處理中國問題時，必須找出正確的平衡點，既不低估中國，也不加以高估。馬克宏則表示，「我認為重要的是，不可分散我們的努力，也不可在與中國的關係中抱持偏見。對中關係比軍事議題寬廣得多，還涉及經濟、戰略、價值觀念和科技等領域。」

在廣泛論述盟國面臨的現代化挑戰時，北約公報提到，北約面臨多方面威脅、來自獨斷專制大國的系統性競爭，及來自各戰略方面的安全挑戰；「俄羅斯的侵略行為對歐洲與大西洋安全構成威脅，恐怖主義持續對所有人構成威脅。」

公報提到，國家與非國家行為者，挑戰以規則為基礎的全球秩序，並試圖破壞全球民主，邊界不穩助長非法移民與人口販運；「中國增長的影響力與國際政策，可能形成需要盟國共同應對的挑戰。我們將以捍衛聯盟安全利益的角度，與中國往來。」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在峰會結束後對媒體表示，中國的軍事與經濟崛起不容忽視，中方正在投資的自動系統、面部識別與人工智慧等毀滅性科技，可能改變未來的戰爭型態，攸關北約安全，問題是要如何應對此事。

史托騰柏格表示，這次峰會接收到拜登對北約傳遞美國承諾的強烈訊息，其餘盟國也作出同樣堅定的承諾，所有領袖一致認為，歐洲與北美必須在北約站穩腳跟，捍衛價值觀與利益，尤其是在俄羅斯和中國等專制政權挑戰國際秩序的時候。

公報提到，中國迅速擴張核武能力，在軍事現代化與軍民融合戰略並不透明，中方還與俄羅斯軍事合作，包括參與其在歐洲大西洋地區的演習，北約關切中方時常缺乏透明度與運用假訊息，呼籲中國恪守國際承諾。

公報也提到，北約將盡可能與中國保持建設性對話，樂見在與聯盟相關領域和共同挑戰中，與中方接觸的機會；北約盟國與中方就各自政策和行動交流訊息，以提高警覺並討論可能的歧見，這是有意義的。

公報也說，盟國敦促中方就其核能力及政策，與北約展開有意義對話，建立信任和透明措施；互惠的透明與理解將使北約和中方均受惠。

此外，北約峰會通過「北約綜合網路防禦政策」，因應對於民主機構或重大基礎設施的攻擊或勒索，強化整體防禦；並將網路攻擊事件納入規範「互助防禦」的北約組織公約第5條，由北大西洋理事會逐案認定特定網路攻擊事件是否適用。