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分析：中俄形成「準同盟」 美須調整外交策略

記者顏伶如╱綜合報導
有分析指出，對於中俄聯手，美國感到擔憂。圖為中國國家主席習近平與俄國總統普亭兩人在2019年11月金磚四國會上見面。(美聯社)
有分析指出，對於中俄聯手，美國感到擔憂。圖為中國國家主席習近平與俄國總統普亭兩人在2019年11月金磚四國會上見面。(美聯社)

拜登總統即將與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行美俄峰會的同時，POLITICO新聞網站報導，拜登與拜登幕僚對於莫斯科與北京越走越近，頗為憂心。

「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20年後，兩國關係如今儼然再創新高。中國外長王毅日前在智庫論壇影片談話中說，雙邊關係將到達更大規模，更廣領域以及更深層次。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)也在論壇上發表影片演說表示，莫斯科與北京持續支持公正、民主以及穩定多邊系統的世界秩序。

報導指出，這些說詞或許略為誇張，還帶有某種程度的虛偽，但對拜登政府而言，莫斯科與北京之間的相互奉承詞彙，是絕對不能輕忽的；事實上，美國對於中俄關係的擔憂已經逐漸增加，就連美方高層策略專家都開始評估，就在美國為了崛起的中國而調整外交政策的同時，應該如何把中俄關係日趨密切納入考量。

拜登16日與普亭會面時，將討論到俄羅斯與中國的關係，中國國家主席習近平曾以「我最要好的朋友」形容普亭。

一名拜登政府高層官員受訪時指出，多年以來，中俄關係似乎以戰術合作或暫時夥伴結盟為主，但最近則轉變為較為可長可久，也更具戰略意義的雙邊關係。

這名高層官員說，從某種程度來看，中俄之間的各種動作幾乎已經算是準同盟(quasi-alliance)關係。官員表示，拜登已經聽取中俄關係的簡報，研究中俄關係的各種情資。一名國務院官員證實，國務卿布林肯(Antony Blinken)特別要求國務院人員針對中俄關係提出報告。

官員也說，拜登才上台不久，許多政府部門重要位置的人事安排仍有待填補，對於應該如何監控中俄關係發展，拜登政府仍需要擬定具體機制。

官員分析，面對中俄關係趨於密切，拜登政府必須對於整體外交策略重新思考，包括是否要對中俄雙方同時暨出圍堵手段，並且以深度的、消極的態度與中俄兩國交往，或是對於交往方式採取差別待遇，設法改善美國與俄羅斯之間的關係，「所有這些面向都涉及非常困難的挑戰」。

拜登 中國 俄羅斯

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