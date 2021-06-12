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揮別視訊外交 G7領袖握手言歡…拜登如魚得水

記者胡玉立／綜合報導
在英國參加G7峰會的各國領導人，11日在風景秀美的海灘上拍攝團體照，熱情互動。(Getty Images)
在英國參加G7峰會的各國領導人，11日在風景秀美的海灘上拍攝團體照，熱情互動。(Getty Images)

隨著拜登總統展開為期八天的任內首次出訪，與七大工業國(G7)領袖在峰會上握手言歡，因疫情持續長達15個月的「視訊外交」終於宣告結束，「握手外交」大回歸。

紐約時報報導，拜登四個月前在疫情下走馬上任，只能與全球領導人透過視訊舉行會談；他先在白宮羅斯福室與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)視頻通話，接下來是更多的視訊會議，包括3月美、澳、印、日四國元首線上「四方安全對話」(Quad)、4月由拜登主持氣候變遷全球領導人視訊氣候峰會。

各國領袖原本只能自成小方格在螢幕上露臉；所幸，這一切已在本周結束。

拜登此行飛越大西洋與各國領袖「肉身」接觸，握手拍肩；他10日見了英國首相強生(Boris Johnson)，11日參加G7峰會會晤全球最富裕國家領導人，這也是15個月以來首次面對面峰會；16日，拜登還將與俄羅斯總統普亭在瑞士日內瓦當面交手。

柯林頓總統時期的國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)11日表示，「面對面外交再也重要不過了。只憑Zoom視訊，你看不出那些正在和你打交道的人到底做了什麼動作、他們的坐姿如何，你沒辦法透過這些跡象透視他們的想法。」

對拜登來說，這轉變的滋味格外甜蜜。因為，他的政壇生涯有很大一部分就是建立在種種國際峰會的個人互動上；他過去就常以參議員或副總統身分，出現在全球各種領袖會議中。

拜登是德國慕尼黑安全會議的常客，歐布萊特回憶道，「拜登出席德國慕尼黑安全會議時，他傾聽人們的談話，人們也傾聽他的想法。這種環境對拜登來說很完美。」

其實，美國大多數總統未必喜歡這種場合；前總統歐巴馬就不喜歡自己在白宮八年期間永無止境地參加正式峰會、還得和國際領導人「排排照」；前總統川普任內與美國盟友關係緊張，幾次出席包括G7在內的全球會議，言行都曾引發驚愕和衝突。

2018年的魁北克市G7峰會，川普拒簽共同聲明，直稱杜魯多「不誠實和軟弱」；一張現場照片還可看到川普臭著臉雙手交叉胸前，德國總理梅克爾((Angela Merkel) 靠在一張桌子旁，其他歐洲領導人站在旁邊。

但拜登似乎在這種國際場合中，如魚得水。梅克爾、杜魯多和其他世界領導人與拜登相處融洽，即使他們的國家與美國在一些重要議題上，立場並不一致。

拜登站在世界舞台上，與各國元首集聚度假小鎮卡比斯灣(Carbis Bay)海邊，拍攝今年G7元首大合照時，甚至開玩笑地說「大家一起泡水」，心情顯得既輕鬆又愉快。

G7峰會在英國舉行，各國領導人終於恢復了面對面外交；圖為加拿大總理杜魯多(左)1...
G7峰會在英國舉行，各國領導人終於恢復了面對面外交；圖為加拿大總理杜魯多(左)11日與英國首相強生夫婦擊肘問好。(歐新社)
拜登總統(左)和法國總理馬克龍，11日在G7峰會上肩並肩交談，馬克龍還把右手放在...
拜登總統(左)和法國總理馬克龍，11日在G7峰會上肩並肩交談，馬克龍還把右手放在拜登的後背上。(美聯社)

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