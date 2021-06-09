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微弱多數、黨內分歧 民主黨重大法案卡關

編譯洪毅／綜合7日電
拜登政府面對許多法案障礙重重，未放棄與共和黨參議員卡皮托磋商。(美聯社)
拜登政府面對許多法案障礙重重，未放棄與共和黨參議員卡皮托磋商。(美聯社)

今年1月新政府成形後，目前有數項法案在推動上面臨障礙，包括仍在未定之天的基礎建設，幾已胎死腹中的投票權改革法案，以及舉步維艱的警察改革、槍枝管制、移民等法案；此現實不但讓民主黨內「進步派」焦慮重重，且支票已開，對許多選民也難以交待。

美聯社報導分析，雖然民主黨「完全執政」，但是在眾院領先席次甚少，參院更是各50席，唯有身兼議長的副總統賀錦麗在必要時投下關鍵一票才算保住多數；以基建法案來說，在與共和黨人磋商進程受阻的現實下，如果硬推法案到參議院，微弱多數將讓法案投票結果充滿變數。

這也是為何儘管許多法案障礙重重，民主黨人仍努力試圖與共和黨人就許多法案達成共識的原因；例如在基礎建設法案談判在8日破局前，拜登政府一直未放棄與共和黨負責此案的參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)磋商。

因此黨內進步派立場人士感到焦慮的不只是共和黨的反對，更是民主黨內的其他雜音；反制一些州議會提出限縮投票權利的法案，就遭到西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)部分反對，認為此舉「有害國家團結」，讓完整法案幾要流產。

拜登政府面對許多法案障礙重重，民主黨內如參議員曼欽也出現反對聲音。(美聯社)
拜登政府面對許多法案障礙重重，民主黨內如參議員曼欽也出現反對聲音。(美聯社)

「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席賈亞帕(Pramila Jayapal)就直言，這個結果讓她感到「挫敗」，還說民主黨會失去「一整代人」的選票。

有民主黨人因此主張，將須參院60席同意，才能消除參議員透過各種方式「費力把事拖」(filibuster)的冗長辯論門檻降至51席；消除「費力把事拖」的五分之三門檻已有百年歷史，曼欽及席納瑪(Kyrsten Sinema)等民主黨人已表明反對對調降門檻。

民主黨人的壓力也來自選民，因為支票已開，如果跳票的話，不但對選民難以交待，更會落入共和黨人「治理無能」的口實，加劇兩黨對立形勢。

一些主張反制投票權限縮的進步派人士將在8日與曼欽會面，拜登政府目前表態「鼓勵對話」，但不要向議員施壓；事實上，對參議院民主黨團領袖舒默(Chuck Schumer)而言，也有維繫「大帳篷」形象的壓力。

夏季將是國會最忙碌的時候，舒默日前也說，6月將是「考驗我們的決心」的時候；眾議員羅康納(Ro Khanna)則說，當前可謂「焦慮重重」，對拜登而言更是「他想成為怎樣的總統」的問題。

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