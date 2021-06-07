兒童染疫風險高 FDA擬調降疫苗接種年齡至11歲

全美疫苗接種普及，但青少年與兒童接替種率仍偏低，各州都推出方案鼓勵青少年接種。圖為在紐約市傑克森高地的青少年5日在街頭的流動疫苗注射站內登記接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

隨著新冠疫苗 接種普及，多數國人得以享受戶外溫暖天氣並慶祝疫後重啟，但專家警告，尚未接種疫苗的兒童染疫風險仍高。

休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)副主任李奇娜‧比塞特(Richina Bicette)表示，各州的兒童染疫率占所有確診病例的25%。

比塞特說：「成人接種疫苗，獲得免疫力和保障，社區裡的病毒仍會尋找最脆弱的宿主，小兒科病患符合這些描述。」

新冠肺炎重症病患不僅限於老人，聯邦疾病防治中心 (CDC )一項研究分析超過200名12歲到17歲的青少年，這些人在今年1到3月染疫住院；報告指出，儘管沒有病歿案例，前述近三分之一的染疫青少年都入住加護病房，約5%需要侵入性的機械式呼吸輔助治療。

12歲以上的青少年目前只能接種輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗。

14歲的艾莉亞‧珍妮斯(Aaliyah Jennings)4日在紐約接種第一劑疫苗時說：「我一直想來打疫苗，因為這對我有好處，不只因為可以享受夏日時光，我也想上學。」

全美疫苗接種普及，但青少年與兒童接替種率仍偏低，各州都推出方案鼓勵青少年接種。圖為在紐約市傑克森高地地區，5日家長帶著青少年在街頭的流動疫苗注射站內登記接種。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)3日開會討論，是否調降疫苗授權使用的年齡至11歲。

費城兒童醫院(CHOP)疫苗專家歐菲特(Paul Offit)說，「我們會在這場會議決定疫苗接種的授權範圍，考量緊急使用授權(EUA)或針對更年幼的群體核發特許執照。」

對此，FDA表示需要更多討論和數據。

歐菲特質疑：「還需要追蹤兩個月，還是半年？我們要追求到什麼程度的效能？這些範圍正是我們要討論的。」

CDC數據顯示，截至6日，全美人口已有51.5%至少接種一劑疫苗，另有41.9%完成疫苗接種；其中12歲以上的群體中則有60.9%至少接種一劑疫苗，另有49.6%完成疫苗接種。

在成人疫苗接種方面，CDC 6日數據顯示，全美已有63.5%成人至少接種一劑疫苗，另有52.8%成人完成疫苗接種。

蓋洛普(Gallup)民調顯示，約66%成人表示，接種疫苗後，生活在某種程度上回歸正常。