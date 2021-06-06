我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

教宗對原民寄宿學校大量兒童之死表哀傷 但未致歉

美疫苗接種破3億劑里程碑 但7月4日達標難

編譯陳韻涵╱綜合5日電
全美接種疫苗人數5日已達3億劑新里程碑，但恐難達到拜登總統所立在國慶日達到全美接種率70%的硬目標。圖為華盛頓州西雅圖市的大型接種中心。(美聯社)
全美接種疫苗人數5日已達3億劑新里程碑，但恐難達到拜登總統所立在國慶日達到全美接種率70%的硬目標。圖為華盛頓州西雅圖市的大型接種中心。(美聯社)

聯邦疾病管制與預防中心(CDC)5日的報告，全美新冠疫苗接種已跨過3億劑里程碑，新增和死亡病例持續下降，回到去年3月全美剛開始實施防疫限制時的水準。但拜登總統希望70%的18歲以上成人在7月4日國慶日以前，至少接種一劑新冠疫苗的目標可能難以達成。

民調：未接種者意願不高

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至5日已有63.4%成人至少接種一劑疫苗；然而，最新民調及疫苗接種現行趨勢分析顯示，還沒接種疫苗者的施打意願並不高。

全美接種疫苗人數5日已達3億劑新里程碑，但恐難達到拜登總統所立在國慶日達到全美接...
全美接種疫苗人數5日已達3億劑新里程碑，但恐難達到拜登總統所立在國慶日達到全美接種率70%的硬目標。圖為拜登總統在3月宣布百日內提供2億劑疫苗。(美聯社)

拜登總統希望70%的18歲以上成人在7月4日國慶日以前，至少接種一劑新冠疫苗的目標。

CDC數據顯示，接種率逐漸降低，5日數據顯示，全美已有51.3%、1億7027萬2150人至少接種一劑疫苗、其中成年人占63.4%、1億6352萬8455人；全美已有41.6%、1億3811萬2702人完成疫苗接種，其中成人52.5%、1億3558萬6714人。

當前成人的第一劑接種率每周約為1%，這是CDC自2月中旬追蹤國民接種新冠疫苗的數據以來的最低值，5月27日以前，七天滾動平均的成人第一劑接種率從來沒有低於1.5%。

有線電視新聞網(CNN)報導，成人接種率降低並不令人震驚卻有些意外，儘管少數人在4月中旬的接種率高峰後接種，接種率在那之後到5月中旬仍持續下滑。

七天滾動平均的成人首劑接種率在5月14日到27日的13天內相似，CDC當時解除已接種者可在大多數情況下不戴口罩，此舉刺激人們接種疫苗的意願，但這個現象只是暫時，未能持續。

7月初數據恐落在67-68%

若依照目前疫苗接種的趨勢，恐難在下月初達到拜登的70%成人接種目標，而是比較可能落在67%、68%左右。

如果要達成拜登的70%成人至少接種一劑疫苗的目標，勢必將扭轉現行疫苗接種率下滑的趨勢，即從現在起每周要讓約1.6%的成人接種第一劑疫苗，直到7月4日；這樣的接種率增長並非難以達成，5月14日到27日就曾達成單周第一劑接種率1.6%的成果。

然而，「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)5月28日公布的最新民調顯示，至少已接種一劑疫苗的受訪成人從4月的56%，增至5月的62%；僅有4%受訪者表示，會盡快在三個月內接種第一劑疫苗；觀望群體則從4月的15%降至5月的12%；另有7%受訪者表示，除非必要否則不會接種疫苗，另有13%受訪者表示絕對不會接種疫苗，絕不打疫苗的受訪者比率在過去幾個月來並未大幅改變。

疫苗 CDC 拜登

上一則

英衛生大臣：印度變種病毒比英國變種傳染力高出約40%

下一則

日、美馳援台灣疫苗 學者：穩盟友遏止中國擴權

延伸閱讀

美宣布贈台75萬劑疫苗 蔡英文：感謝拜登政府伸出援手

美宣布贈台75萬劑疫苗 蔡英文：感謝拜登政府伸出援手
直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資
3參議員訪台 其中有「拜登超級好朋友」

3參議員訪台 其中有「拜登超級好朋友」
G7：同意全球最低企業稅率15%

G7：同意全球最低企業稅率15%

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

2021-05-31 21:37
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光