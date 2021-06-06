美疫苗接種破3億劑里程碑 但7月4日達標難

全美接種疫苗人數5日已達3億劑新里程碑，但恐難達到拜登總統所立在國慶日達到全美接種率70%的硬目標。圖為華盛頓州西雅圖市的大型接種中心。(美聯社)

聯邦疾病管制與預防中心(CDC )5日的報告，全美新冠疫苗 接種已跨過3億劑里程碑，新增和死亡病例持續下降，回到去年3月全美剛開始實施防疫限制時的水準。但拜登 總統希望70%的18歲以上成人在7月4日國慶日以前，至少接種一劑新冠疫苗的目標可能難以達成。

民調：未接種者意願不高

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至5日已有63.4%成人至少接種一劑疫苗；然而，最新民調及疫苗接種現行趨勢分析顯示，還沒接種疫苗者的施打意願並不高。

全美接種疫苗人數5日已達3億劑新里程碑，但恐難達到拜登總統所立在國慶日達到全美接種率70%的硬目標。圖為拜登總統在3月宣布百日內提供2億劑疫苗。(美聯社)

拜登總統希望70%的18歲以上成人在7月4日國慶日以前，至少接種一劑新冠疫苗的目標。

CDC數據顯示，接種率逐漸降低，5日數據顯示，全美已有51.3%、1億7027萬2150人至少接種一劑疫苗、其中成年人占63.4%、1億6352萬8455人；全美已有41.6%、1億3811萬2702人完成疫苗接種，其中成人52.5%、1億3558萬6714人。

當前成人的第一劑接種率每周約為1%，這是CDC自2月中旬追蹤國民接種新冠疫苗的數據以來的最低值，5月27日以前，七天滾動平均的成人第一劑接種率從來沒有低於1.5%。

有線電視新聞網(CNN)報導，成人接種率降低並不令人震驚卻有些意外，儘管少數人在4月中旬的接種率高峰後接種，接種率在那之後到5月中旬仍持續下滑。

七天滾動平均的成人首劑接種率在5月14日到27日的13天內相似，CDC當時解除已接種者可在大多數情況下不戴口罩，此舉刺激人們接種疫苗的意願，但這個現象只是暫時，未能持續。

7月初數據恐落在67-68%

若依照目前疫苗接種的趨勢，恐難在下月初達到拜登的70%成人接種目標，而是比較可能落在67%、68%左右。

如果要達成拜登的70%成人至少接種一劑疫苗的目標，勢必將扭轉現行疫苗接種率下滑的趨勢，即從現在起每周要讓約1.6%的成人接種第一劑疫苗，直到7月4日；這樣的接種率增長並非難以達成，5月14日到27日就曾達成單周第一劑接種率1.6%的成果。

然而，「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)5月28日公布的最新民調顯示，至少已接種一劑疫苗的受訪成人從4月的56%，增至5月的62%；僅有4%受訪者表示，會盡快在三個月內接種第一劑疫苗；觀望群體則從4月的15%降至5月的12%；另有7%受訪者表示，除非必要否則不會接種疫苗，另有13%受訪者表示絕對不會接種疫苗，絕不打疫苗的受訪者比率在過去幾個月來並未大幅改變。