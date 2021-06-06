美3參議員旋風訪台 宣布贈送台灣75萬劑疫苗

美國聯邦參議員譚美(民主黨，伊利諾州，前左三)、蘇利文(共和黨，阿肯薩州，前左二)，及昆斯(民主黨，德拉瓦州，前右三)6日上午搭乘專機訪問台灣，台外交部長吳釗燮(前右二)在場接機，與訪團成員合影留念。(路透)

三位跨黨派美國 聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，民主黨)、蘇利文(Dan Sullivan，共和黨)、昆斯(Chris Coons，民主黨)台北時間6日上午旋風訪問台灣 ，宣布將贈予台灣75萬劑新冠疫苗 ，但未詳述運送時間和疫苗廠牌。

三名參議員原為新加坡「香格里拉對話」訪問團成員，但論壇因疫情取消，議員遂改變行程，先後訪問南韓與台灣，了解台灣情況並表達支持關心；訪台行程結束後，一行人飛回南韓再返美。

美國三位聯邦參議員 6日搭乘美軍運輸機自韓國來台，抵達台北松山機場，宣布將贈送台灣75萬劑新冠疫苗。(路透)

●罕見! 首次搭乘空軍C-17運輸機

參議員一行人當天搭乘美軍C-17全球霸王三代(Globemaster III)運輸機從南韓烏山(Osan)空軍基地起飛，另有兩架C-12輕型運輸機隨行，於台北時間6日上午7時19分時降落在松山機場。

這是美國聯邦參議員首次搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機飛抵松機，也是松機首度有美軍戰略運輸機到訪。

路透報導，尚不清楚參議員為何搭乘軍機訪台，而非大多數美國官員訪台常搭的私人飛機，美台之間缺乏正式外交關係，美軍軍機降落台灣相當罕見。

白宮日前表示，將與全球共享至少8000萬劑美國疫苗，首批計畫釋出2500萬劑，其中亞洲配得700萬劑。

●疫苗何時送 ? 送哪種? 未說明

譚美抵達松山機場後在記者會上宣布，美國將贈與台灣75萬劑新冠疫苗，但未說明何時配送及疫苗廠牌；她說：「台灣在美國首批疫苗餽贈清單上至關重要，因為我們認同你們亟需疫苗且我們珍視此夥伴關係。」

台灣本土疫情嚴峻，但全台約2350萬人中，僅約3%人至少接種一劑疫苗。

美國軍機抵達前，不少台灣網友猜測機上是否會有疫苗，事後證實純屬臆測。

台灣駐美代表蕭美琴說：「疫苗的出口跟運輸比較複雜，參議員沒有隨身帶疫苗，但相信有這些朋友大力支持，用行動關心台灣，雙方很快會在相關技術細節有所進展，儘速提供。」

美國聯邦參議員昆斯、蘇利文、譯美6日上午(台北時間)搭乘專機抵台訪問，台外交部長吳釗燮等人赴松山空軍指揮部接機，並在C-17運輸機旁揮手合影。(中央社)

參議員飛抵松機後，中華民國外交部長吳釗燮接機，並先於機場發表談話，感謝三名參議員來訪，傳達強而有力的支持；吳釗燮表示，任何國家都無法孤軍奮戰對抗新冠肺炎，在疫情爆發時，台灣捐贈美國醫療口罩及防護裝備，以協助美國第一線醫護人員，現在台灣面臨抗疫挑戰，「當我們全力爭取疫苗進口的同時，也必須排除萬難，確保救援物資在運送過程中不受北京阻撓。」

●蔡英文松山指揮部接見訪問團

基於防疫不能離開機場的規定，蔡英文總統上午8時30分在空軍松山基地指揮部貴賓室接見訪團，雙方針對台美關係、區域安全等議題交換意見。

三位參議員6日上午10時半已搭機離台。

總統府發言人張惇涵表示，三位參議員長期堅定支持台灣，譚美、蘇利文是參院軍事委員會成員，多次力挺友台法案；昆斯則是參院外交委員會成員，也是「台灣保證法」(Taiwan Assurance Act)及「台北法」(TAIPEI Act)的共同提案人。這趟亞洲行原為新加坡香格里拉對話訪問團，該論壇因疫情取消，議員們決定訪問南韓與台灣，了解台灣情況並表達支持關心；據指出，在台灣爭取美國釋出疫苗的過程中，這三位參議員出了不少力。