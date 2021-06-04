安養院染疫死亡人數大減 總病歿數43%⇨31%

曾是新冠疫情重災區的長期照護中心，如今年長者的病歿率已大降31%。圖為紐約長照中心解封後，一名女子前往與93歲的母親團聚。(美聯社)

美國 去年新冠病歿案例中，逾43%與長期照護中心有關，在疫情 肆虐一年和疫苗 擴大接種後，紐約時報數據指出，如今美國年長者的病歿率已大降至31%；隨著疫苗接種率攀升，壟罩美國超過一年的新冠疫情陰霾也漸消散，過去七天單日平均新增確診與病歿人數，均寫下去年3月疫情爆發以來最低紀錄。

根據約翰霍普金斯大學3日數據，全球新冠肺炎確診1億7196萬4959例，死亡358萬1030人；美國確診3332萬3356例，死亡59萬6359人。

單日新增確診與病歿 雙創去年3月來新低

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)3日表示，美國過去一周單日平均新增確診人數已降至約1萬5600例，創去年3月以來新低；「這比先前七日平均數字減少逾30%病例，更重要的是，這比今年1月高峰時新增的病例大減94%。」

根據CDC數據，過去一周單日平均新增病歿人數驟減至363人，也寫下2020年3月以來新低；疫情迅速改善，同時疫苗接種率也逐漸升高。

新冠病毒尤其容易在長期照護中心傳播，對於未接種疫苗的60歲以上長者更具致命風險；紐約時報在疫情期間持續追蹤療養院、輔助生活中心、記憶照護單位與其他照護年長者的長期機構，發現其中逾138萬居民和員工確診和逾18萬4000人病歿。

報導指出，近一年前，美國逾43%死亡病例與長期照護機構有關，現在這些機構的新冠死亡率已降到31%。

佛羅里達大學流行病學家辛蒂·普林斯(Cindy Prins)表示，新冠肺炎凸顯出長期照護中心本身與其居民的部分需求，例如需對感染管控有更多監督與檢查，並加強職員訓練；這波疫情也讓人重新評估長期照護與在自家照護長者，孰優孰劣。

曾是新冠疫情重災區的長期照護中心，如今年長者的病歿率已大降31%。圖為佛州一家長照中心為老人接種疫苗。(美聯社)

療養院每周新增病歿數低於300人

隨著新冠疫苗推出，療養院的死亡率驟減；根據聯邦疾病防治中心(CDC)，美國療養院在12月初至1月中期間每周新增病歿逾5000人，而自3月底以來，每周新增病歿人數則低於300人。

CDC數據指出，長期照護中心已有逾490萬名居民和員工，透過聯邦計畫接種至少一劑疫苗。

全國63%成人已接種至少一劑疫苗

根據CDC截至3日的統計，美國63%成人已接種至少一劑疫苗，52%成人接種完畢；全美50.9%人口接種至少一劑疫苗，41.2%總人口則已完成接種。

不過單日接種率仍持續銳減，過去一周單日平均接種量1月以來首度低於100萬劑。