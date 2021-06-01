「養一個都難」 中國全面拚「三孩」 年輕夫婦不埋單

因應人口老化和少子化造成的人口危機，中共當局再度放寬生育政策，將實施「全面三孩」。圖為北京一名年長者與孩童在玩耍。(美聯社)

面對中國 人口快速老化，繼2016年實施「全面二孩」政策後，中國人口政策再次重大調整；中國當局昨提出，將實施一對夫妻可生育三個子女的政策，也提出配套支持措施；但此舉卻難讓適合生育的年輕夫婦埋單，有人就回應說，現在「養一個都難」，何況要養兩個或三個？

新華社報導，中共 中央政治局31日舉行一項由中共總書記習近平主持的會議，聽取「十四五」時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議「關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」。

這項政策匯報指出，中國近年來人口老齡化程度加深，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化、保持人力資源稟賦優勢。

經濟實力不夠 年輕人多不打算生二胎

進式延遲法定退休年齡、完善養老保障體系；將婚嫁、生育、養育、教育 一體考慮，發展普惠托育服務體系，降低家庭教育開支；完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。

新京報訪問正處於生育年齡的中國「八○後」、「九○後」年輕人，多對生育第二、第三胎興趣缺缺。

「我已經生了一個小孩，不打算生二胎。」「八○後」的王甜甜說，「要說原因首先是經濟實力不夠，養一個都難，養兩個壓力更大。」

新華社民調：90%年輕人「絕對不考慮」

中國官方通訊社新華社在三胎政策公布後，請其微博用戶表明是否願意生第三胎？這項網路調查，半個鐘頭內就獲3萬個回應，90%的答案是「絕對不予考慮。」不多久，該調查就被撤掉。

中國為解決人口日增的問題，自1979年開始實施俗稱「一胎化」的計畫生育政策，嚴格控制婦女只能生產一胎；但隨著出生率快速的下降，中國過去十年開始逐步放寬生育限制。

2011年11月，中國全面實施「雙獨二孩」政策(父母均為獨生子女可生育兩個孩子)，2013年12月進一步放寬為「單獨二孩」(父母其中一人為獨生子女即可生育兩個孩子)，並於2016年實施全面二孩政策。

為因應人口老化和少子化的人口危機，中國當局將實施「全面三孩」政策。圖為一對戴著口罩的父子，在北京天安門廣場前。(美聯社)

當年二孩政策也沒發揮「催生」效果

但全面二孩政策並未如預期發揮「催生」效果；2016年中國出生人口為1786萬人，比前一年多增131萬人，也是中國自2000年以來人口出生最多的一年，但之後中國每年出生人口就又恢復逐年減少的趨勢。

中國國家統計局指出，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3%；上海第一財經指出，國際上通常認為，生育率1.5%是「高度敏感警戒線」，一旦低於1.5%，就有跌入「低生育率陷阱」的可能。