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退休軍人福利 維州、南卡、佛州最好 俄勒岡最差

編譯陳韻涵╱綜合30日電
哈雷機車組成的退伍軍人機車隊「滾動不忘」30日通過華府的林肯紀念堂前，禮賓士官向車隊致敬。(Getty Images)
哈雷機車組成的退伍軍人機車隊「滾動不忘」30日通過華府的林肯紀念堂前，禮賓士官向車隊致敬。(Getty Images)

個人理財網站「皮夾樞紐」(WalletHub)調查顯示，軍人退休福利，以維吉尼亞州、南卡羅來納州和佛羅里達州最好，俄勒岡州最差，紐約州排名倒數第八。

新冠肺炎疫情、各州稅率和經濟政策對國民造成負擔，軍職人員也不例外。

這項在5月、感念軍人月(Military Appreciation Month)進行的研究顯示，各州支持退伍軍人並協助簡化軍人退伍程序的程度。

研究根據30個關鍵要素，比較各州對退伍軍人的待遇，包括州民對退伍軍人的友善程度、就業機會和醫院品質等。

整體而言，退伍軍人福利最好的前三州分別是維吉尼亞、南卡羅來納和佛州，最差的則是俄勒岡州、佛蒙特州和哥倫比亞特區，紐約州排名倒數第八。

在就業機會方面，內布拉斯加州、南達科他州和科羅拉多州提供退伍軍人轉業的機會最多，而內華達州、亞利桑納州和密西根州則最少。

在退伍軍人可負擔住房方面，愛阿華州、內布拉斯加州和堪薩斯州的選擇最多，而紐約州、夏威夷州和加州的選擇最少。

阿拉斯加州和蒙大拿州的人均退伍軍人比率最高，而新澤西州和紐約州吊車尾。

在新澤西州和紐約州，退伍軍人經營的各項事業占比為全美各州最低，夏威夷州和南卡羅來納州則名列前茅。

此外，密西西比州和維吉尼亞州的無家可歸退伍軍人比率最低，此比率最高的地區在俄勒岡州和華盛頓特區。

拜登總統30日在家鄉德拉瓦州新堡伍軍人紀念公園出席國殤日紀念儀式。(美聯社)
拜登總統30日在家鄉德拉瓦州新堡伍軍人紀念公園出席國殤日紀念儀式。(美聯社)

紐約州 內布拉斯加州 維吉尼亞州

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