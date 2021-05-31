不滿邊境政策被撤銷 川普：拜登正摧毀美國

前總統川普國殤日前夕發文批評拜登總統施政正在「摧毀」美國。(Getty Images)

前總統川普 29日於保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)播出的「狄克莫里斯民主」(Dick Morris Democracy)節目中，批評拜登 總統處理中國、中東地區關係的手法及解決美墨邊境 危機的方式。川普說，拜登的邊境政策「正在摧毀我們的國家」。

川普在節目中說：「拜登應該不要管事才對。」川普也說：「我們國家快完了，他們正在摧毀我們的國家。」

對於美墨邊境問題，川普說，自己任內在美國南部邊境獲得的政績成果已被拜登推翻，拜登上台後美墨邊境出現的狀況，問題持續到今天。

川普說，如果拜登什麼事都不要管，「我們現在就會擁有歷史上最鞏固堅強的邊境」。他表示：「我已經跟其他國家把問題解決了，瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、墨西哥都是。甚至墨西哥都包括在內，讓人留在墨西哥。也就是說，這些人應該留在墨西哥，他們不能進入我們國家。」

川普指出，這套政策卻被拜登畫下句點，「他們這樣做，真的讓人匪夷所思」。

拜登上台之後，撤銷了川普任內幾項移民計畫，例如要求向美國申請庇護的外籍人士「留在墨西哥」(remain in Mexico)的政策，等候申請審理。

川普在節目中說，中美洲「北三角國家」(Northern Triangle)瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多正在將監獄裡的囚犯清空，可以跑到美國。他說，原本擁有美國史上最鞏固的邊界，「很少人有辦法跨越邊境，毒品走私大量減少，販賣人口幾乎完全停止」。

川普指出：「你看看現在上演是什麼狀況。讓我跟大家說，他們正從監獄放人出來，他們打開了監獄，這些囚犯就要來了，他們國家的殺人犯、毒品成癮者，還有毒品販賣者。」

他也說，從事人口販賣的人也來了，是被放進來的，「他們不想讓這些人留在他們國家，所以他們就說，把這些人送去美國吧」。