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避疫→正常 網媒民調：美61%受訪者覺得焦慮、崩潰

編譯陳韻涵╱綜合29日電

隨著愈來愈多新冠避疫限制措施和強制令解除，許多人反而對於回歸所謂的「正常」感到不自在；網路媒體「商業內幕」(Business Insider)民調顯示，約61%受訪者出現某種程度的崩潰，另有近80%的受訪者表示，疫情讓他們的生活更加艱辛。

莉比‧德賓(Libby Durbin)說：「去年以來，我們被告知要疏離人群，即便那些人是沒有跟你同住的親屬。」

隨著避疫限制放寬，德賓和許多人一樣，對於即將回歸正常感到遲疑。

德賓說：「即使我已經完成疫苗接種，要像啟動開關一樣迅速切換也很詭異。」

聯邦疾病防治中心(CDC)日前宣布，完成接種疫苗者可以恢復疫情爆發前的活動，一改過去14個月以來的避疫規範。

印第安納大學醫療(IU Health)醫務行政副總監凱爾金斯(Paul Calkins)表示，去年相當恐怖，人們一時無法適應，也是完全可以理解的。

馬里昂郡(Marion County)的口罩強制令6月7日到期，凱爾金斯表示，這可能造成更嚴重的社會焦慮，「對於焦慮症患者而言，最不想擔憂別人評斷你是否戴口罩。 」 

兒童醫院(Riley Children's Hospital)臨床心理學者希拉蕊‧布雷克(Hillary Blake)表示，「人們感受到許多不同的焦慮」，緩解焦慮的最佳辦法就是融入人群；若焦慮感仍持續，建議尋求幫助。 

萊利說：「各領域的人都心力交瘁，現在很難尋得妥善的醫療照顧。」

疫情開始後，心理健康方面的病患人數屢創新高；兒童心理學者萊利說：「任何時刻，我們都沒看到人潮減少，就連兒童病患也大增，至今未減。」

她說，化解焦慮的最好方式，就是恢復疫情前的活動，先從小規模開始，且要對自己有耐心，「每個人的生活都會再次天翻地覆，無論是好是壞。」

心理學者過去40多年來一直在探討人們集體崩潰的議題，卻到近一、兩年，尤其是疫情後期幾個月，許多人陸續出現疲乏與身心交瘁的情況。

「商業內幕」訪問近1000人，希望探究美國人究竟有多崩潰，結果顯示約61%受訪者表示至少出現某種程度的崩潰，認同疫情影想多數人的生活；另有近80%受訪者稱疫情在影響他們的生活，諸如照顧孩子的責任變大、工時便長和照顧生病親屬等。

整體而言，這項民調顯示受疫情影響的美國人幾乎達到崩潰臨界點，且若未獲適當協助可能造成連帶傷害。

疫情 美國 口罩

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