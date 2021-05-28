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昆尼別克大學民調：54%民眾支持取消300元失業補助

編譯林梅婕／綜合27日電

昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調指出，美國超過一半的民眾都支持地方政府提前終止新冠疫情期間，由聯邦政府提供每周300元的額外失業補助金。

全國至少23州都在近期宣布提前終止失業補助計畫，包括自雇者(Self-employed)及長期失業的民眾，都即將在6月中至7月中，陸續失去聯邦的失業補助。

該民調顯示多達54%的美國人認為，州長提前終止發放失業補助是正確的決定，不過仍有38%的人反對。

這些提前終止失業補助的州長皆為共和黨籍，並表示失業補助是阻礙勞動力回歸就業市場的主要原因。

根據拜登政府的「美國救援計畫」(American Rescue Plan) 失業補助預計在今年9月6日終止，不過許多共和黨籍州長已將日期提前至6月12日，並獲得部分地方官員的支持。

然而，也有經濟學家認為終止失業補助無法刺激勞動市場復甦，並稱染疫風險才是民眾不願意回到職場的主要考量，其次則是兒童照護和提前退休。

調查結果也顯示，這項議題在兩黨支持者之間也呈現嚴重分歧，高達89%的共和黨人支持提前終止失業補助，而民主黨人的支持度卻只有32％；該政策獲得54%的獨立選民支持。

除了政治傾向，該議題在性別和收入方面也出現分歧，男性和經濟狀況較佳的人支持終止失業補助的比率較高。

至於疫情期間經濟狀況受害最重的多為少數族裔、低收入戶及女性，若以族裔區分只有36%的非裔及46%的西語裔民眾支持提前終止失業補助，但有62%的白人支持。

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