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美中前景不明 中企來美上市突停

記者顏伶如╱綜合報導
美中前景不明。(路透)
美中前景不明。(路透)

彭博新聞社報導，近幾年來中國企業來美上市的熱潮，如今戛然停止。至少三家中國公司「哈囉出行」(Hello Inc)、「喜馬拉雅」(Ximalaya Inc)、「七牛雲」(Qiniu Ltd)均已暫停在美上市計畫，來自中國及香港企業在美國首次公開募股(initial public offerings，IPO)，今年稍早創下新紀錄，但跡象顯示趨勢已經走緩。

報導指出，暫緩在美上市的三家中國公司，分別經營腳踏車共享平台、播客節目以及雲端電腦運算。暫停在美上市計畫的原因，則與近來市場下跌、投資人對過於快成長的公司缺乏信心有關。中國互聯網保險科技企業「水滴公司」(Waterdrop Inc)在美上市表現差強人意，也是前車之鑑。

報導指出，生活服務平台「哈囉出行」、音訊檔案分享平台龍頭「喜馬拉雅」、雲端計算及數據服務供應商「七牛雲」雖然兩周前都已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)遞交申請文件，現在卻都暫停接收投資者訂單。

根據規定，企業向美國證券交易委員會遞件申請公開上市之後兩周便可啟動上市程序，絕大多數企業也都根據這個時間表操作。

霍金豪森律師事務所(Hogan Lovells)大中華地區私募股權部總監律師湯師淳(Stephanie Tang)指出，最近一波市場普遍拋售，加4月初某些新上市公司慘遭滑鐵盧之後的公開募股市場調整，都讓市場狀況對於已經準備就緒的新上市公司而言，變得較難預測，而這些公司早已通過公開募股的各種規範審查，只是等著上場時刻。

她表示，某些企業或許選擇觀察一段時間，等待市場變得較穩定再說。

這波暫緩上市的出現，讓原本中國企業及香港企業湧入美國登記上市的榮景，突然被潑了冷水。許多中國企業及香港企業2020年紛紛在美上市，從今年初到現在在美上市累計已達71億元，創下史上成長幅度最迅速的紀錄。公開上市需求量增加的原因在於，全球各地都有紓困資金出現、利息極低，股票不斷上漲則讓投資人不顧美中關係緊張及美國證券交易委員會經常將中國股票踢除的危機。

中國 美國 投資

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