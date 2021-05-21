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交戰11天…埃及斡旋 以巴同意停火

編譯潘勛／綜合20日電
交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生效。圖為20日停火協議生效前，以色列以鐵穹防禦系統抵抗哈瑪斯火箭的攻擊。(路透)
交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生效。圖為20日停火協議生效前，以色列以鐵穹防禦系統抵抗哈瑪斯火箭的攻擊。(路透)

在埃及斡旋下，交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生效；但以色列表示，是否真能停火，還要看戰場實情而定；拜登總統則讚美雙方決定停火，也認為以色列人、巴勒斯坦人都同樣有權活在安全處境，享受同等自由、繁榮及民主，自己決意幫忙以巴往此目標發展。

美聯社報導，這次以、巴交戰與史上前三次一樣，勝負未定；以國宣稱重創哈瑪斯，但一樣沒能遏止該組織向以國境內連珠砲似地發射火箭，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)立即面臨極硬右派基層的憤怒指責，說他太早收手。

交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生...
交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生效。圖為20日停火協議生效前，巴勒斯坦民眾向占領伯利恆的以色列軍隊示威 。(Getty Images)

伊斯蘭好戰派的哈瑪斯也自吹獲勝，但馬上得面臨重建加薩地區的艱鉅挑戰；未開戰之前，加薩早已受苦於貧窮、普遍失業及凶猛的新冠疫情。

內唐亞胡辦公室表示，國安內閣先由軍方等國安高層接到建議，於是無異議接受埃及的停火提案；「本次行動成就非凡，有些方面可稱前所未有」。

以色列最重要盟邦的美國一開始支持「以色列有權自衛」，對付哈瑪斯向以國軍民發射火箭；但隨著戰鬥拖長，死傷人數增加，美方升高壓力，要以國停止攻勢。

內唐雅胡19日一度拒絕接受拜登呼籲停火，不願降低交戰態勢，似乎決心在這場可望拯救其政治生涯的戰爭裡，讓哈瑪斯受到最大創傷；但是到20日稍晚，內唐亞胡辦公室宣布接受停火協議，哈瑪斯組織旋即跟進。

內唐亞胡很快就遭到挺他的鷹派猶太民族主義基層重批，前政治盟友但後來出任以國較小政黨黨魁的薩爾(Gideon Saar)便稱停火「丟臉」。

交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生...
交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯20日同意停火，自21日凌晨2時起生效。圖為20日停火協議生效前，以色列民眾在戶外悠閒消費 。(Getty Images)

拜登在華府先稱讚雙方停火，再表示美國將致力於協助以色列補足其「鐵穹」攔截飛彈系統，另與國際承認的「巴勒斯坦自治政府」合作，向加薩提供人道濟助。

拜登表示，政府將繼續不事聲張、不停歇地進行外交，朝以、巴和睦相處發展；另外，埃及也向美方保證，哈瑪斯等好戰團體會遵守停火協議；至於如何對待內唐亞胡，拜登只表示美國支持以方有權自衛，不受哈瑪斯等恐怖團體攻擊。

拜登也保證與聯合國合作，提供人道濟助讓加薩得以重建，美方將與巴勒斯坦人自治政府，而非哈瑪斯，完全合作，但要設法不讓哈瑪斯再補足其火箭庫存。

哈瑪斯 以色列 拜登

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