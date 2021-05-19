我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

拜登簽行政令 保障少數族裔、弱勢群體司法資源

編譯洪毅／綜合18日電

少數族裔受到歧視、甚至暴力相向的事件依然時有所聞，但在求助司法管道上又相對弱勢；為此拜登總統在18日簽署行政命令，要求司法部在120天內提交計畫，確保少數族裔及低收入群體等獲得更好的司法資源，如公設辯護人等。

白宮發布的新聞稿指出，適時而可負擔的法律資源可完全改變一個人的人生，例如一個人遭指控犯罪時，得以有強而有力的辯護律師，確保公平審判；然而，民間的司法援助資源不足、公設辯護人人力不足，讓最需要幫助的人仍難以獲得資源，新冠肺炎疫情造成的公衛及經濟衝擊更凸顯此事。

據美聯社報導，拜登曾在白宮內部的備忘錄說，新冠疫情讓法律服務機制受到衝擊，因此「進一步凸顯出美國司法制度不公平的狀況，且情勢惡化」，這在「低收入群體及有色族裔」中尤其明顯。

拜登發布的行政命令，要求司法部在120天內提交計畫，擴大民眾近用司法資源的機會；並重新改組白宮內跨部會的「法律援助機構間圓桌會議」(White House Legal Aid Interagency Roundtable)，讓民眾近用司法資源，成為該會議當前的首要目標。

拜登的行政命令，代表司法部「訴諸司法辦公室」(Access to Justice Office)可能將會重啟；該辦公室的工作項目，包括為遭控刑事犯罪的貧困人士提供辯護資源，執行罰款繳納，及在民、刑事法庭提供語言資源等。白宮的新聞稿說，拜登要「恢復司法部在此職權範圍的領導地位」。

「訴諸司法辦公室」2010年由司法部倡議，但是2016年才正式成立，到2018年政府換屆後又被關閉，當時的理由是該辦公室工作項目與公設辯護人太過類似。

法律援助機構間圓桌會議則成立於2015年，由白宮召集各部會代表組成，確保聯邦政府意識到如何透過司法資源，改善民眾就業、家庭的安全及穩定、消費者保護及公眾安全等。

拜登 白宮 司法部

上一則

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

下一則

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

延伸閱讀

「新冠仇恨犯罪法案」眾院也壓倒性過關 拜登將簽署

「新冠仇恨犯罪法案」眾院也壓倒性過關 拜登將簽署
美軍驅逐艦18日穿越台海 拜登就任以來第五度

美軍驅逐艦18日穿越台海 拜登就任以來第五度
文在寅19日訪美 三星、LG高層隨行

文在寅19日訪美 三星、LG高層隨行
台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答

快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答