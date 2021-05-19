拜登簽行政令 保障少數族裔、弱勢群體司法資源

少數族裔受到歧視、甚至暴力相向的事件依然時有所聞，但在求助司法管道上又相對弱勢；為此拜登 總統在18日簽署行政命令，要求司法部 在120天內提交計畫，確保少數族裔及低收入群體等獲得更好的司法資源，如公設辯護人等。

白宮 發布的新聞稿指出，適時而可負擔的法律資源可完全改變一個人的人生，例如一個人遭指控犯罪時，得以有強而有力的辯護律師，確保公平審判；然而，民間的司法援助資源不足、公設辯護人人力不足，讓最需要幫助的人仍難以獲得資源，新冠肺炎疫情造成的公衛及經濟衝擊更凸顯此事。

據美聯社報導，拜登曾在白宮內部的備忘錄說，新冠疫情讓法律服務機制受到衝擊，因此「進一步凸顯出美國司法制度不公平的狀況，且情勢惡化」，這在「低收入群體及有色族裔」中尤其明顯。

拜登發布的行政命令，要求司法部在120天內提交計畫，擴大民眾近用司法資源的機會；並重新改組白宮內跨部會的「法律援助機構間圓桌會議」(White House Legal Aid Interagency Roundtable)，讓民眾近用司法資源，成為該會議當前的首要目標。

拜登的行政命令，代表司法部「訴諸司法辦公室」(Access to Justice Office)可能將會重啟；該辦公室的工作項目，包括為遭控刑事犯罪的貧困人士提供辯護資源，執行罰款繳納，及在民、刑事法庭提供語言資源等。白宮的新聞稿說，拜登要「恢復司法部在此職權範圍的領導地位」。

「訴諸司法辦公室」2010年由司法部倡議，但是2016年才正式成立，到2018年政府換屆後又被關閉，當時的理由是該辦公室工作項目與公設辯護人太過類似。

法律援助機構間圓桌會議則成立於2015年，由白宮召集各部會代表組成，確保聯邦政府意識到如何透過司法資源，改善民眾就業、家庭的安全及穩定、消費者保護及公眾安全等。