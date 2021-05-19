回應新疆種族滅絕 波洛西籲全球「外交杯葛」北京冬奧

國會眾院議長波洛西18日表示，由於中國侵犯人權，美國應從外交上杯葛2022年北京冬季奧運會。(路透)

聯邦眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)18日呼籲，世界領導人應聯合「外交杯葛」，不要參與明年在北京 舉行的冬季奧運，以回應中國 正在發生的種族滅絕。

國會人權委員會與美國國會及行政當局中國委員會(CECC)18日聯合舉行聽證會，波洛西在會中發言，建議外交杯葛北京冬奧；對於是否杯葛北京冬季奧運，拜登政府態度始終保留，同黨的波洛西率先表態杯葛。

來源：Guardian News

波洛西說，運動員可到北京參賽，但國家領導人和王室成員不宜到場參與，形同向中國政府表達敬意。

「當你(指國家領導人)去正在種族滅絕的中國，坐在那裡，就要面對一個問題：『還有何道德立場談論人權？』」波洛西說，面對即將在中國舉行的奧運會，不能若無其事，「沉默等於認可。」

波洛西說，可以支持國家運動員，但不應為中國政府錦上添花，「在這問題上保持沉默，令人無法接受。」

同為民主黨籍的人權委員會共同主席麥高文(Jim McGovern)說，國際奧委會應延後舉辦這次冬季奧運，將奧運場址搬到一個沒有人權暴行的國家。

波洛西也提到，當美國認定中國新疆地區發生種族滅絕，跨黨派議員為解決新疆地區濫用勞動力的提案，卻要面對有公司遊說意圖弱化這部法案，多麽可悲。

波洛西說，若因為商業理由不為中國侵害人權行為大聲疾呼，則美國將失去為全世界人權問題挺身而出的道德制高點。

北京將舉辦2020冬季奧運會，北京的國家游泳中心旁掛著冬奧標誌。(路透)

北京冬季奧運會將於明年2月4日至20日舉行，國務院發言人普萊斯(Ned Price)上月6日在例行記者會被問到是否聯合抵制北京奧運時，稱「正在協調」；他並說，美國當然希望與盟友討論此事，協調一致作法符合彼此利益。

不到幾小時，國務院透過某資深官員向媒體澄清，「美國政府未對此事做決定，也沒有跟盟友討論。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)隔天再度重申此立場。

中國向來極力否認在新疆地區實施種族滅絕，除了共和黨議員，民主黨議員也紛紛表態要抵制北京冬奧；路透18日詢問國務院，國務院官員表示，政府在此事的立場沒有改變。