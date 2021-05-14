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打完疫苗可不戴口罩、不保持距離…回歸正常生活

記者羅曉媛／華盛頓報導
紐約市一對戀人除下口罩在街頭擁吻。(Getty Images)
紐約市一對戀人除下口罩在街頭擁吻。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)，可不受限制安全回歸正常生活，室內外無論人數多寡，不用戴口罩，也不用再保持安全距離；但新建議不適用於醫院、監獄或遊民收容所等公共場所，而搭乘飛機、火車等公共運輸工具時，仍須戴口罩。

根據紐約時報數據，全美約46%人口已至少接種一劑，35%已完成接種；近期也有多項研究顯示，新冠疫苗有超過90%機率，可防止新冠病毒導致的輕重症、住院或死亡；不少接種者深感防疫疲勞，因為就算打完疫苗，社交活動還是遭嚴格限制，CDC屢遭批評過於謹慎。

瓦倫斯基：對變種病毒有效

在此背景下，CDC在13日更新指南表示：「科學(證據)很明確 — 如果你完成接種，就受到保護，可以開始做因為疫情而沒法做的事。」

「我們對重返常態已期盼多時。」CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)13日表示，「基於持續下降的確診數、科學數據論證的疫苗效果，以及對病毒傳播的理解，已到了讓完成接種者重返常態的時候。」

她引述數據指疫苗有效，對在美的變種病毒也具保護性，完成接種者再受感染的案例也極罕見。

瓦倫斯基說，不排除防疫指南會因疫情惡化再度改變，「過去一年已證明該病毒的不確定性。」

她並提醒，有些職業環境仍須戴口罩，尤其是部分員工仍未完成接種的處所；已完成接種者，也須繼續遵守地方政府或商家和職場相關規定。

新指南象徵美國疫情已來到分水嶺，早先戴不戴口罩曾在全美各社區引發爭論，演變為政治議題，並以戴不戴口罩象徵黨派歸屬。

近期也有衛生專家擔心，CDC過分謹慎、若允許已完成接種者不戴口罩，可能鼓勵更多人接種。

佛奇：人擠人才需要戴口罩

全美現有近1億5500萬人至少接種一劑疫苗，占總人口46%，已完成接種的人口約1億1760萬，占總人口約35%；但接種速度也在放緩，目前日均施打209萬劑，比4月中旬的高峰期少了38%。

「我們得放寬限制，人們才能感覺到自己或多或少回歸正常。」拜登政府的防疫資深顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，放寬有關室內戴口罩的限制，是邁向正確方向的重要一步。 

佛奇說，已完成接種者在外無需戴口罩，除非是在人貼人的擁擠場所，才需要戴口罩。

不過新指南也可能讓那些相對謹慎的人，更不願意參與公共活動，因為可能有更多人不戴口罩，但又無法分辨誰打了疫苗、誰沒打；佛奇表示，「更謹慎的人，可以繼續戴口罩。」

德州農工大學為2020年畢業生補辦畢業典禮，兩名學生興奮地除下口罩留影。(美聯社...
德州農工大學為2020年畢業生補辦畢業典禮，兩名學生興奮地除下口罩留影。(美聯社)
圖為邁阿密海灘遊人已鮮少戴口罩。(美聯社)
圖為邁阿密海灘遊人已鮮少戴口罩。(美聯社)
CDC於13日宣布，已完成新冠疫苗接種者可不受限制安全回歸正常生活，室內外無論人...
CDC於13日宣布，已完成新冠疫苗接種者可不受限制安全回歸正常生活，室內外無論人數多寡，不用戴口罩，也不用再保持安全距離。圖為芝加哥球迷除下口罩吶喊助威。(美聯社)

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