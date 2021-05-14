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全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

編譯郭宣含／綜合13日電
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定；一旦不戴口罩者增加，恐讓美國人更謹慎或不願外出；馬里蘭州巴爾的摩市前衛生局長、華裔醫師溫麟衍不以為然說，在無從得知未戴口罩者是否接種疫苗的情況下，新規是從一個極端走向另一個極端。

溫麟衍說，CDC新指南可能引發困惑，如果已接種完成的民眾到雜貨店購物，要如何確定身邊他人也完全接種疫苗？

CDC：打完疫苗仍須繼續遵防疫規範

CDC表示，口罩新指南可適用於企業與學校，CDC很快會在公布特定場合的新建議，包括夏令營、旅遊活動等；不過CDC指出，接種完畢的美國人必須繼續遵守州、地方與部落的現有防疫規範，並配合企業與職場等在地規定。

有些美國人逐漸習慣戴口罩出現在公共場合，或看到別人不戴口罩會覺得不自在，如今這項新規定可望鼓舞這群人。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)受訪時表示：「我們鬆綁這些限制，這樣民眾就會覺得逐漸回歸常態，而撤除室內戴口罩的規定則是朝正確方向前進的重要一步。」

不過此舉恐讓更多美國人戒慎恐懼，隨著不戴口罩的人變多，他們可能不願在公開活動中與人互動；佛奇指出：「擔心風險的話，你也可以選擇繼續戴口罩。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，民眾接種完畢後，旅行時搭公車、火車等大眾運輸，或到機場與火車站仍須戴口罩；免疫系統差的人則應諮詢醫生能否不戴口罩。

專家憂：無法掌握誰打、誰沒打

「老實說，我對這個聲明大感震驚，我覺得政府從一個極端走向另一個極端。」馬里蘭州巴爾的摩市前衛生局長溫麟衍表示：「這裡缺了關鍵一步，我們要怎麼知道別人說的是實話？」

瓦倫斯基表示，如果民眾出現新冠症狀，應重新戴上口罩並進行新冠檢測；民眾若未接種疫苗，可能面臨輕微至嚴重疾病，甚者恐病歿。

目前12歲以下孩童尚無資格接種新冠疫苗，仍須繼續戴口罩。

口罩 CDC 疫苗

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