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疫情重創經濟 民生物價飛漲 「惡性通膨」恐再次降臨

編譯陳韻涵／綜合12日電
美國4月消費者物價指數(CPI)月增0.8％，這是過去十年多以來最大單月增幅。圖為紐約市一家超市出售的可樂。(美聯社)
美國4月消費者物價指數(CPI)月增0.8％，這是過去十年多以來最大單月增幅。圖為紐約市一家超市出售的可樂。(美聯社)

油價上漲、汽車價格提高，消費性商品製造商調整許多民生用品的價格，準備因應上個世代消失、如脫韁野馬般的「惡性通貨膨脹」(runaway inflation，指三位數以上的通膨)再次降臨。

美聯社分析，惡性通膨常發生在大多數商品或服務不只漲價而是飛漲的時候，物價飆升，影響國民收入、儲蓄及購買力。

聯邦政府12日公布的報告顯示，4月消費者物價指數(CPI)月增0.8％，這是過去十年多以來最大單月增幅。市場擔憂通膨率長期上升，美股指數期貨紛紛下挫，任何通膨擴大的跡象都會衝擊市場並危及經濟復甦。

通膨過去常會帶動薪資提升，因為員工也會要求調薪以符合物價，但現實情況往往不如預期，調薪幅度也難以彌足上漲的物價，甚至形成惡性循環，造成通膨進一步擴大而薪水卻不見起色。

亞馬遜(Amazon)等部分企業近期已調整薪資，表示無計畫再調整。

1960年代末期到70年代初期，美國歷經慢性高通膨，消費者物價隔年上漲近兩位數，近年則在聯準會的介入之下維持通膨低於2%的年度目標。

少數經濟學者認為，美國正處於難以控制的高通膨邊緣，企業、消費者及投資人的疑慮與不安也漸增。

美聯社分析，物價未來幾個月可能再漲的原因之一是去年3、4月物價下跌，當時新冠肺炎疫情重創經濟，在那之後物價回升，也讓年度同期成長看似偏高，今年3月的消費者物價指數較去年同期增加2.6%，而今年2月僅1.7%。

分析師預測，消費者物價指數4月會再漲，年度同期成長可能達到3.6%，若此預測準確，將是近十年來最大增幅。

另一大原因則是廣泛的原物料短缺，造成供應瓶頸，不只建商缺乏木材蓋新屋，製造商也缺銅造物，汽車業者沒有足夠的半導體晶片，餐廳也無法供應雞翅等；這與疫後經濟快速復甦息息相關，各產業難以跟上腳步。

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