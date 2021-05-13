美4月通膨升速 創12年新高 股市應聲暴跌

美國4月消費者物價指數攀升速度創下2008年以來最高紀錄。圖為達拉斯一家超市出售的雞肉。(美聯社)

聯邦勞工部12日公布，美國4月消費者物價指數 (CPI)月增0.8%高於預期的0.2%，為1981年以來最大增幅；年增4.2%也高於道瓊預期3.6%，攀升速度寫下2008年以來之最；美股應聲暴跌，當日收盤下挫逾2%，道瓊更出現1月底以來最糟表現。聯準會 (Fed)預期通膨(通脹)指數會暫時上升，在其改變貨幣 政策前會持續監控更多數據。

道瓊、史坦普500指數(S&P 500)和那斯達克12日交易日結束時下跌逾2%；根據雅虎財經(Yahoo Finance)數據，科技股表現創3月18日以來最糟，道瓊表現也創1月底以來最差。

隨著新冠疫情緩解，一部分數據反映出經濟復甦跡象，能源價格攀升之際，4月年通膨上升速度寫下逾12年以來新高，月增幅度則創1981年以來最高紀錄；撇除食物與能源浮動價格，核心消費者物價指數(core CPI)年增3%，高逾預期2.3%；月增0.3%則符合預期。

衣物、餐飲、娛樂等消費全漲

CPI評估消費者支付食物與服務的價格，包括衣物、雜貨、餐廳飲食、娛樂活動與交通等。4月二手車價格比前一個月上漲10%，創單月最高紀錄；食物價格比去年4月上升2.4%，包括餐廳消費攀升3.8%；汽車與卡車租賃也比去年4月暴增82%，航運費用則上漲9.6%。

通膨數據公布後，美股重挫，公債殖利率上漲；投資人憂心物價上漲恐使聯準會提早調整利率。決策者則持續觀望4月數據，評估逾月以來的物價上漲程度。

這波物價上漲是否為暫時情形，將是金融市場與美國復甦的關鍵；同時拜登政府、國會與聯準會則持續推出財政與貨幣政策支持經濟。

來源：Yahoo Finance

經濟學者蘿拉．羅斯納-沃伯頓(Laura Rosner-Warburton)表示，年度通膨評估受到去年初疫情數據影響，因當時需求大減造成物價驟跌；這種「基數效應」(base effect)至夏季前估會持續影響通膨數據，例如油價雖比去年4月飆升50%，但卻比去年3月下跌1.4%。

聯準會估通膨指數暫時攀升

聯準會預期通膨指數攀升為暫時現象，一名高官12日表示，央行改變貨幣政策前，必須看到更多數據，但目前會維持接近零的利率。通膨指數巨增恐迫使央行提早緊縮其寬鬆貨幣政策，或者之後會更積極採取行動，以維持平均2%的通膨指數。

聯邦政府持續追蹤通膨等多種潛在經濟風險，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)12日表示，聯邦政府預期未來數月或數季會看到通膨上升，但政府已做好準備，且多數經濟學者表示這是暫時情況。