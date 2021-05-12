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新冠疫苗接種者染疫 CDC限制研究 學者：將付出代價

編譯林梅婕╱綜合11日電

針對已接種新冠肺炎疫苗卻又染疫的患者，聯邦疾病防治中心(CDC)本月決定將限制相關的案例研究，此舉令科學家提出疑慮，認為如此一來將錯過真正需要收集的關鍵數據。

根據CDC的統計，截至4月底共有超過9000人完成接種疫苗後仍感染新冠病毒，相較於全國已有9500萬人完成疫苗接種，占比相當低；但有些研究人員認為，即使沒有疫苗可以100%有效預防任何病毒，還是有必要追蹤其他可能造成感染的原因，以及評估變種病毒是否可能突破疫苗防禦。

除此之外，接種疫苗後染疫的患者雖鮮少有人住院治療，病症仍各有不同，加州「史克利普轉譯科學研究所」(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)說：「我們不應該限制這方面的研究，反而應該擴大。」

CDC疫苗評估中心負責人克拉克(Tom Clark)指出，當局自5月以來主要監控的研究對象從所有接種疫苗染疫的患者，縮小至只有住院和死亡的案例；由於官方的數據統計多仰賴各州公衛當局的回報，CDC也坦承這些數據很可能被低估或不完整。

CDC強調，調整研究方向的原因是因為從目前的數據看來，已接種疫苗者的病況較不令人擔憂，因此認為研究焦點應轉回重症患者的身上；克拉克還說：「我並不認為會減少必要數據的收集，我們只是將幾個項目彙整在一起而已。」

然而，聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)副校長肯治(Michael Kinch)反駁，稱沒有住院的患者仍有追蹤和研究的必要，即使病症輕微或不具有致死性，長時間仍可能對人們生活造成極大影響，他說：「進行這類研究是必要的，如果我們就此卸下心防，我們將付出代價。」

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

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