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防疫有成 拜登施政滿意度63%

記者張聲肇、顏伶如／綜合報導
最新民調顯示，拜登上台以來的整體施政表現，63%受訪者表示滿意。圖為拜登7日離開白宮，前往大衛營度周末。(路透)
最新民調顯示，拜登上台以來的整體施政表現，63%受訪者表示滿意。圖為拜登7日離開白宮，前往大衛營度周末。(路透)

就職已逾百天的拜登總統，因為處理新冠疫情得當，民調支持度續升；美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)10日公布的民調顯示，63%的美國人滿意拜登的整體施政表現，36%受訪者不滿意；拜登對於新冠疫情的處理，則獲得71%受訪者認同。

民調也發現，疫情獲得控制後，美國人對國家的信心也提升，54%民眾認為美國目前的方向正確；這是2017年來美國人最感樂觀的一次民調；不過，認為國家道路錯誤的也有44%。

移民問題最低分 僅43%民眾滿意

這項問卷調查中，拜登表現最弱的項目為移民問題，僅43%受訪者滿意，不滿意者高達54%；槍枝政策也只有48%受訪者肯定。

這項民調於今年4月29日至5月3日間進行，對全美1842名18歲以上成年人進行網路及電話訪查。抽樣誤差在正負3.2%之內。

拜登上台以來的整體施政表現，63%受訪者表示滿意，若以政黨傾向區分，民主黨選民、獨立選民分別有96%、62%肯定拜登施政表現，共和黨選民則僅23%滿意拜登施政。

新冠疫情處理方面，同樣有96%民主黨選民肯定拜登表現，獨立選民、共和黨選民則分別有59%、47%對拜登表現肯定。

拜登處理移民問題的表現，70%民主黨選民支持，但高達87%共和黨選民不滿意。槍枝問題方面，也有高達80%共和黨選民並不滿意拜登的表現。

在外交政策上，拜登整體表現獲54%受訪者肯定。健保問題則有62%受訪者表示滿意，經濟政策57%受訪者表示滿意。

華盛頓郵報及美國廣播公司新聞部(ABC News)上個月公布的民調中，拜登施政滿意度為52%，對拜登施政表現不滿意的受訪者則有42%。

華郵10日報導，美聯社與NORC公共事務研究中心的調查結果與最近完成的一連串民調結果大致符合，調查結果顯示拜登對於疫情的因應處理普遍獲得民眾認可，但移民問題的處理則較為遜色。

拜登 民調 美國

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