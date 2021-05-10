齊安茲：疫情轉危為安 佛奇：新冠病歿人數被低估

佛奇(Anthony Fauci)表示，美國「無疑」低估新冠病歿人數。(美聯社)

白宮防疫 協調官齊安茲(Jeffrey Zients)9日表示，美國的新冠肺炎疫情接近控制邊緣，之後將轉而聚焦讓更多國民接種疫苗 的挑戰；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)表示，美國「無疑」低估新冠病歿人數，約翰霍普金斯大學(JHU)統計疫情迄今至少58萬1751人病故，但華盛頓大學(University of Washington)的數據顯示實際死亡人數恐逾90萬人。

齊安茲9日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說：「我們轉危為安。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至9日，全美至少接種一劑疫苗的人口為45.8%、成人占58%，完成兩劑接種者占總人口34.4%、其中成人43.8%。

齊安茲說，政府希望強化國民對疫苗的信心，讓更多人接種疫苗遏止病毒擴散，以期在7月4日前達成拜登總統訂定的70%成人接種的目標。

佛奇表示，若達成拜登的70%成人完成接種的目標，便不太可能出現新一波疫情高峰，「疫苗接種很重要，這是我們去年秋冬沒有的王牌。」

隨著疫苗接種進度趨緩，佛奇希望透過「可信任的信使」協助對疫苗接種有疑慮的族群化解疑慮，盼達成80%的群體免疫門檻，這些「可信任的信使」包括運動員、影劇明星、牧師或家庭醫師等。

JHU截至9日統計數據顯示，美國至少3270萬7359人確診、已知58萬1751人死亡。

然而，佛奇接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說，華大6日公布的分析數據顯示，實際死亡人數可能超過90萬人，「比我預期的高出許多，模型有時正確，有時會有誤差」。

隨著愈來愈多人接種疫苗，拜登政府9日透露可能放寬強制戴口罩等防疫規定。

CDC上月底放寬防疫措施，允許已完成疫苗接種者可不必在走路、健行、騎自行車、單獨慢跑或小型戶外集會時戴口罩，並可與其他已完成接種者在室內群聚，無須採取防疫措施。

部分公衛專家和共和黨人士呼籲拜登政府進一步放寬防疫限制，鼓勵人們接種疫苗。佛奇表示，CDC將根據人們接種的比率「幾乎即時的」更新社交距離和配戴口罩的防疫指南。

「我想我們已經到了可以開始解除防疫措施的階段了，人們根據各自的風險評估採取防疫措施。」聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長、輝瑞(Pfizer)董事高特里布(Scott Gottlieb)接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時則指出：「他們必須自行評斷染疫風險，決定是否避開人群或根據所處環境戴口罩。」