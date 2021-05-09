偉大母愛…紐約染疫女子 昏迷期間剖腹生女

分娩前染疫的紐約媽媽塞雷納•多芮斯努力與病毒奮鬥，順利產女，接受親友道賀。(取自威徹斯特醫療中心網站)

新冠肺炎下的第二個母親節將臨，對來自紐約 的媽媽塞雷納•多芮斯(Serena Torres)而言更是特別；原來多芮斯在臨盆前夕染疫，還陷入「糟到不能再糟」的重症中，但如今母女均安，連醫師也相信，多芮斯想見新生兒的堅強意志，讓她戰勝疫情 。

「國家廣播公司」(NBC)報導，去年10月，懷孕已六個月、一家人都在期待第一個孩子降生時，塞雷納•多芮斯卻發現自己染疫，而病況日益惡化；多芮斯送到威徹斯特醫療中心(Westchester Medical Center)時，肺臟、心臟、腎臟功能都下降，陷入昏迷狀態。

塞雷納•多芮斯說，沒有人能預見病情會惡化到此地步；威徹斯特重症主管、醫師錢迪(Dipak Chandy)表示，10月底的時候，多芮斯的病況已「糟到不能再糟」，母女皆可謂命懸一線，在這樣的背景下，醫師決定進行剖腹產。

由家人命名為亞歷桑德拉•蘿絲(Alessandra Rose)的女嬰平安、健康，但是她的媽媽並非如此；塞雷納•多芮斯說，她已不太記得那幾個月與病魔搏鬥的情形，不過她確實記得，她要為蘿絲而戰，「我看到掛在牆上的照片，總是想著要為她而戰」。

四個月後，一家人終於團聚，塞雷納•多芮斯也終於能抱著她的孩子；多芮斯說，她每日翹首以盼，日夜與病魔搏鬥，終於看到亞歷桑德拉•蘿絲時才知道，她「比照片要漂亮得多」。

錢迪也表示，他相信塞雷納•多芮斯之所以能咬牙撐下去，就是為了她的孩子，這樣的動力也著實地鼓舞了他們。

塞雷納•多芮斯說，有一天，她要盡其所能，把蘿絲降生前後發生，且她還記得的事情，一五一十地告訴蘿絲，而現在則是第一個母親節。