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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

美支持放棄疫苗專利 藥廠怒：變相沒收財產 讓偽疫苗盛行

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統5日表示，美國將支持世貿組織要求放棄疫苗專利的提案。美國貿易代表戴琪也表示，特殊時期需要特殊措施，美國支持放棄疫苗專利，支援全球抗疫。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)
拜登總統5日表示，美國將支持世貿組織要求放棄疫苗專利的提案。美國貿易代表戴琪也表示，特殊時期需要特殊措施，美國支持放棄疫苗專利，支援全球抗疫。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

全球疫情嚴峻，宣布願釋出疫苗美國政府5日支持放棄新冠疫苗的專利保護，盼協助各國自行增產疫苗，加速終結疫情；拜登在白宮被問及此事表示肯定，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)隨即發布支持放棄專利聲明。

戴琪：將透過WTO協商推動

戴琪聲明表示，「美國政府強烈相信智財保護，但為了終結疫情，(政府)支持放棄對新冠疫苗的保護。」美國將透過世界貿易組織(WTO)協商推動此事，不過需要花點時間。

「政府的目標是，盡快釋出最多安全有效的疫苗給最多民眾。」戴琪說，「在確保美國疫苗供應安全無虞的基礎上，政府將持續加大力度與私部門及所有可能的夥伴合作，擴大疫苗產量與配送，包括增產疫苗所需的原料。」

美國支持放棄疫苗專利只是第一步，還需WTO全體支持，但來自包含其他國家的不支持，與藥廠的強烈反對，放棄專利是否可行還充滿變數。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)上月呼籲取消對新冠疫苗的專利保護，遭到美歐各國與藥廠反對。

譚德塞：美展現大國風範

如今美國站出來呼應WHO，譚德塞在推特稱其為「對抗新冠疫苗戰役的重要時刻」，這是美國應對全球公衛挑戰，所展現的強大領導風範實例。

戴琪接受彭博訪問表示，她看到WTO秘書長伊衛拉(Ngozi Okonjo-Iweala)想把握機會，見證WTO的能力到哪裡，「這端視WTO會員國的整體意願，過程不會輕鬆。」

戴琪說，她將盡力解決分歧，全力推動WTO團結應對新冠疫情；戴琪日前已分別和藥廠、國會議員和民間公司通話，討論增產疫苗。

WTO總理事會5日討論放棄新型冠狀病毒疫苗的專利保護提案，這項提案由南非和印度提出，同意修改後暫定在5月下旬繼續討論；WTO為共識決，需要164個會員國全數同意才行。

輝瑞、莫德納 股價應聲下跌

政府要求放棄專利消息一出，疫苗藥廠的股價應聲下跌，直至收盤，輝瑞(Pfizer)平盤作收，莫德納(Moderna)跌幅6.1%，嬌生(Johnson & Johnson)小跌0.4%。

美國財金媒體CNBC報導，美國製藥協會主席尤比(Stephen Ubi)說，拜登政府此舉將造成混亂，弱化已經吃緊的供應鏈，並促進偽疫苗盛行。

美國全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)接受美國媒體Politico訪問說，美國有分享新冠疫苗並終結疫情的道德義務；若要等新疫苗研發後生產將曠日廢時，這期間會有更多人喪生。

美國霍普金斯大學高級研究員阿達迦(Amesh Adalja)表示，製藥公司前期投入資金研發疫苗，此舉形同「沒收財產」。

彭博引述藥廠意見表示，即便知道配方，只有少數國家有能力增產疫苗，一是疫苗原料有限，二是建設新冠疫苗工廠得花上數年。

路透引述知情人士說法稱，這項決定讓美國得以回應左派人士與發展中國家的要求，透過WTO協商將縮小放棄專利的範圍；由於談判還需要時間，這項決定也是在為常規增產疫苗爭取時間。

疫苗 美國 WTO

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