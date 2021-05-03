年輕人不願接種…俄勒岡疫情再飆 緊急狀態延至6．28

西岸俄勒岡州近日疫情突然加重，變種疫情增加，州長布朗宣布採取封鎖措施，但期望能在6月底多封。(美聯社)

在全美新冠肺炎疫情 趨緩之際，仍有部分地區疫情升溫。俄勒岡州36郡的新冠肺炎確診和住院人數暴增，新冠肺炎緊急狀態延至6月28日；阿拉斯加州 費爾班克斯市(Fairbanks)過去兩周確診驟增253%，與疫苗 接種率低有關；愛阿華州的疫苗接種意願下降，當局請聯邦少配約71%疫苗。

俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)上月底宣布，考量新增確診和住院率增加，延長新冠緊急狀態至下月底，因應第四波由變種毒株驅動的疫情。

布朗透過行政命令限制州民活動，宣布緊急狀態也讓官員得以動用新冠紓困基金。

「採取全州防疫措施，是考量醫院和公衛處理能力。」布朗表示，這波疫情激增與未接種疫苗的居民和年輕人染疫息息相關。

該州公衛官員表示，俄州疫苗接種需求低，雖不清楚確切原因，但年輕人普遍不願接種疫苗。

在俄州疫情最嚴重的波特蘭，該市市長惠勒(Ted Wheeler)呼籲民眾採取防疫方法，遏止病毒擴散，「城市重啟的關鍵是終結疫情」。

在阿拉斯加州，費爾班克斯主要健康照護系統首席醫療官安傑利克‧拉米瑞茲(Angelique Ramirez)去年4月起每月簡報疫情概況，她原以為今年3月就能卸下職務，孰料疫情未見好轉。

紐約時報(NYT)數據顯示，阿州第二大城費爾班克斯過去兩周新增確診驟增253%；當地居民的新冠確診率自3月的5%增至10%；當地唯一的醫院、費爾班克斯紀念醫院收治病患人數創新高。

專家表示，疫苗接種率低與阿州疫情延燒脫不了干係，36%的阿州已完成接種，部分行政區的接種率逾50%，但費爾班克斯地區僅29%完成接種。

接種率低的情況同樣發生在愛州，愛州公衛與安全廳告知聯邦政府，保留約71%、約10萬劑疫苗配給，直到10日當周；這是愛州連續第二周請聯邦政府少配疫苗。

愛州公衛與安全廳發言人莎拉‧艾斯特蘭(Sarah Ekstrand)表示，愛州99個郡中，有88個郡目前不用每周補給疫苗，「這些郡做出的正確決定，只接受其所需要的疫苗數量。」

愛州曾創下單日接種5萬1322劑疫苗的新高紀錄，但全境疫苗需求自4月初起減弱，上周單日新高降至2萬3159劑；截至1日，愛州56.5%成人至少接種一劑疫苗。