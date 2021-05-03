拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」

今年秋季究竟是否能如期開學，學生返校實體上課，拜登說法一日數變。圖為加州經過一年封校後，4月起逐漸恢復實體授課。一所小學一年級生鼓掌歡迎再見到老師。(美聯社)

白宮高級顧問雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)，於2日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時指出，由於新冠病毒的不可預測性，拜登 總統此前說「今秋重開校園」係指「可能」重開，而非「一定會」重開。

鄧恩表示：「數月以前總統曾表示將會加速疫苗 的供給，而現在已有約80%的教職人員接種疫苗。雖然如此，政府畢竟沒有水晶球可以預測未來，無法斬釘截鐵地說『9月可以重開校園』。只是根據現有的科學數據，如果有接種資格的人都盡速接種的話，政府『推測』9月『應該可以』安全地重開校園。」

談話中，鄧恩數次強調拜登總統是說「可能」，沒有說「一定」。

新冠疫苗趨向緩解，但今年秋季究竟是否能如期開學，學生返校實體上課，拜登總統說法，一日數變。圖為麻州昆西市霍瑞岡一家人過去一年都在掙扎安排8歲老大康納(中)上不上課的問題。(美聯社)

高中以下校園究竟是否能重開的關鍵，在於16歲以下兒童究竟能否接種疫苗。但以目前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的緊急授權範圍而言，除了嬌生(J&J)的接種資格是15歲以外，其他如輝瑞 (Pfizer)、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AZ)等疫苗必須年滿16歲才可施打。因此，15歲以下的兒童目前完全沒有免疫力。

不過近來輝瑞疫苗針對青少年的人體實驗，已有好消息傳出。根據該公司最新臨床實驗結果，輝瑞疫苗對於12至15歲青少年，可有效提供100%的保護力，因此已向FDA申請擴大緊急授權範圍，讓12至15歲的青少年也能盡速接種疫苗，獲得免疫力，以盡早重回校園生活。

不過，相對於政府官員的樂觀態度，全美教師工會(AFT)明確反對政府急著在今秋即重開校園。AFT指出，疫情雖稍有減緩，但個別地區情勢仍危急，如俄勒岡州因為疫情飆升，又封鎖了15個郡。因此，AFT正積極遊說CDC及白宮，希望能放緩重開校園的腳步，並且必須保障教師仍維持「在家遠距教學」的權利。