無證客悲歌 偷渡小船加州外海翻覆 至少3死27傷

從墨西哥來的一艘載有多名無證客的木製機船，2日上午在加州聖地牙哥外海翻覆。初步證實3人死亡，27人受傷送醫治療。當局正在調查事件幕後集團。(取自推特)

一艘小型木造機動船2日上午在加州聖地牙哥 市外海翻覆，3人死亡，27人受傷住院。由於這種小船經常被人口走私集團做為偷渡之用，當局繼續偵辦中；聯邦探員研判船上所載的絕大多數應為無證移民，試圖進入美國。

來源：KRON 4

美聯社報導，聖地牙哥消防局指出，當地救生員、海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)及其他單位，美西時間2日上午10時30分接獲通報指出，洛瑪岬(Point Loma)附近有船隻翻覆；3人被尋獲時已經死亡，至少23人獲救後被送醫。

消防局指出，到了中午時分，搜救船隻與搜救飛機仍在卡布里洛國家紀念碑(Cabrillo National Monument)附近水域尋找是否還有生還者。

美國海岸防衛隊直升機2日在加州聖地牙哥外海進行搜索，尋找可能的生還者。(美聯社)

由於這起船難發生地點是在聯邦水域，聯邦主管機關將展開調查。

根據媒體報導，出事的船型是偷渡客 企圖美墨邊境 闖關進入美國時，最常搭乘的馬達動力低舷木船。

根據初步調查，滿載無證客的木船可能近岸時觸礁，船身斷裂，船上的人紛紛落水，大部分是自己游到岸邊。其中有六人是被當地救生員在海上救起，他們是游快到岸時又被海浪帶走。聖地牙哥消防局指出，當地救生員從海灘救起25人，其中5人呼吸困難。

加州聖地牙哥海面可見到木製機動船的殘骸。（Getty Images）

海關與邊境保護局統計顯示，2020年會計年度裡，企圖從水路偷渡進入美國的事件，累計有309起。2021年度到目前為止，已有157起水路偷渡事件。

聖地牙哥消防局發言人葉希(Jose Ysea)指出，這起船難事件中有3人當場死亡，27人則因程度不同傷勢而送醫。

出事地海象險惡 巨浪把船打碎

葉希說，抵達靠近卡布里洛國家紀念碑的出事地點時，目睹波濤洶湧的廣大海面滿布船身的木片殘骸及其他物品。他說：「洛瑪岬那個水域海象極為險惡，一波一波的巨浪撞擊的船隻，把船打碎。」

他表示，很可能這艘低舷漁船上載滿了人，不過消息未經證實。

海關與邊境保護局經常在聖地牙哥沿線查到小型漁船，許多案例當中，船上載有20人左右。某些偷渡船隻停靠到美墨邊境以北約數百哩處，過去也曾傳出死亡事件。

海關與邊境保護局發表聲明說，邊境局探員上周四便在洛瑪岬外海約11哩處，攔截到一艘載著21人的漁船，被查獲的15名男性及6名女性全數被關押。調查發現，21人全為墨西哥公民，並沒有合法的入美簽證。船上另外兩人涉嫌人口走私，將面臨聯邦犯罪起訴。

聖地牙哥市救生隊官員羅孟洛2日下午對外說明翻覆情況。(美聯社)

海關與邊境保護局在上周五表示，執法單位將在周末期間加強巡邏聖地牙哥附近水域，打擊非法入境。

海關與邊境保護局在聲明中說，聖地牙哥最近氣候開始變得暖和，使得某些人存有錯誤解讀，以為非法跨越美墨邊境將變得更安全或更容易。