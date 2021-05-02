無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

明尼蘇達州一名年僅六歲的女童薇可‧戴伊(Week Day)日前感染新冠肺炎 ，儘管本身沒有罹患其他慢性疾病，經過一翻與病魔的纏鬥後，仍不幸病逝。

兒童死於新冠肺炎的機率相對較低，且即使染疫也大都呈現無症狀或輕症；根據哈佛醫學院(Harvard Medical School)的研究報告，兒童也較不易傳播新冠病毒。

戴伊就讀明州 馬紹爾公園小學(Parkside Elementary)一年級，她病逝的消息也讓所有人相當不捨；家人形容戴伊是一名「活潑、喜愛粉紅色、愛唱歌跳舞，且經常帶給家人歡笑的女孩」。

2015年12月，戴伊隨著父母從泰國以難民身分移民到美國，當時的她年僅一歲；訃聞中還提到戴伊深受師長和同學的喜愛，是個「貼心、愛好學習，對身邊事物充滿熱忱的孩子」。

自疫情爆發以來，戴伊是明州第三個18歲以下、死於新冠肺炎的未成年人；明州公衛廳(Minnesota Department of Health)的聲明強調：「兒童死於新冠肺炎的案例可說是非常罕見，但還是可能發生在身體健康的小孩身上。」

該部門也提醒民眾，目前仍未開放16歲以下的兒童接種疫苗，而預防未成年感染最好的方式就是「盡快讓他們身邊符合資格的人都接種疫苗，並持續遵守防疫 規定」。

馬紹爾市(Marshall)公立學校學區總監威廉斯(Jeremy Williams)也宣布，所有學區學校的課程雖然維持實體授課，但一切都會遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫守則，包括戴口罩、保持社交安全距離、勤洗手，並隨時注意是否出現新冠肺炎的病症等。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)的統計指出，截至4月22日，全美約371萬名兒童確診染疫，但死亡比率極低，只占全部死亡人口的0.00%至0.19%。

明州州長沃茲(Tim Walz)表示戴伊的死感讓他感到心碎，明州教育廳廳長海瑟·穆勒(Heather Mueller)更藉此提醒民眾：「疫情尚未結束，我們所做的防疫措施不是只為了保護自己，而是所有人。」