拜登、賀錦麗出擊重建經濟 5/12邀兩黨國會領袖磋商

拜登總統29日前往喬治亞州，推動他的經濟計畫。圖為他傍晚在谷內郡的杜魯斯市舉行免下車(drive-in)造勢活動，強調他兌現競選時的承諾，並向選民推銷基建計畫。(路透)

拜登 總統28日在國會聯席演說中，宣告政府支出的新時代蒞臨，翌日，他與副總統賀錦麗走出華府，分頭造訪喬治亞州和馬里蘭州，推動經濟計畫；拜登更在28日晚的演說前，首度邀請兩黨國會領袖於5月12日至白宮 商議基建計畫。

拜登去年在競選活動尾聲，以前總統羅斯福對抗小兒麻痺症的例子，闡述政府可以是一股良善勢力；大選過後，他成為自前總統柯林頓1992年以來，再次拿下喬州 的民主黨總統候選人；在就任百日當天，拜登重返喬州，推廣攸關基礎建設的雄心計畫，深具象徵意義。

拜登去年11月大選時以不到1萬2000票拿下向來是共和黨票倉的喬州；在今年1月5日的聯邦參議員複選中，兩名民主黨候選人又擊退當時兩名現任共和黨議員，讓喬州儼然成為明年參議員和州長選舉的戰場，也會是2024年大選最激烈的選區之一。

拜登倡議4兆元的基建計畫，重建老舊基礎設施並擴大社會安全網；在新冠肺炎肆虐之際，拜登宣稱政府為國民花更多錢，且對富人徵稅以支付相關費用的時候到了。

白宮官員形容拜登造訪喬州，是「讓美國回歸正軌之旅」。

喬州之旅對拜登基建計畫的意義非凡，誠如他在國會所言，「美國正值歷史轉捩點，我們必須做得更多、更好」。

拜登偕夫人吉兒(Jill)出訪喬州，傍晚在谷內郡(Gwinnett)的杜魯斯市(Duluth)舉行免下車(drive-in)造勢活動，強調他兌現競選時的承諾，並向選民推銷基建計畫。

拜登總統29日傍晚在谷內郡的杜魯斯市舉行免下車(drive-in)造勢活動，強調他兌現競選時的承諾，並向選民推銷基建計畫。圖為聽眾攜帶「100天」的標語牌與會。(路透)

美聯社指出，拜登選擇谷內郡並不令人意外，這個亞裔及西語裔移民人口快速成長的郊區，是民主黨在該州的主要支持勢力，當地新科眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)去年擊敗共和黨對手，賦予民主黨在喬州的眾院控制權。

另一方面，賀錦麗29日前往馬州巴爾的摩市，參訪一間新冠疫苗接種站，發表政府百日政績演說。

白宮表示，拜登30日將轉往賓州費城與維吉尼亞州，賀錦麗則會去俄亥俄州。

推動基建基會需要國會支持，拜登經常會晤眾院議長波洛西和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，但上任後卻未與共和黨兩院領袖麥康諾(Mitchell McConnell)與麥卡錫(Kevin McCarthy)會商過。

拜登28日發表國會演說前數小時，邀請國會兩黨領袖下月12日訪問白宮，這將是四位國會領袖及總統首次齊聚磋商。