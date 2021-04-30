我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

最年長的總統訪最長壽前總統 40多年情誼相見歡

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統夫婦29日前往喬治亞州平原鎮探視前任總統卡特，圖為卡特93歲的妻子羅莎琳(中)出門送行。(路透)
拜登總統夫婦29日前往喬治亞州平原鎮探視前任總統卡特，圖為卡特93歲的妻子羅莎琳(中)出門送行。(路透)

美國歷史上最年長的現任總統拜登，29日探視美國壽命最長的前任總統卡特(Jimmy Carter)；現年78歲的拜登與第一夫人吉兒(Jill Biden)，一同前往喬治亞州平原鎮(Plains)，拜會現年96歲的前總統卡特和他93歲的妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)。

這是拜登上任以來，兩人第一次會面；兩人早在1976年拜登當選德拉瓦州聯邦參議員時，就結下友誼；當時拜登支持卡特這位前喬州州長出馬，代表民主黨參選總統。

拜登與卡特的會面過程並未對外公開，拜登離開卡特的家時，羅莎琳拄著助行器站在門口相送；平原鎮650名居民有許多人出來迎送拜登車隊。

拜登談到卡特的新紀錄片「卡特之地」(CARTERLAND，暫譯)時表示，「他的一生都在向我們展示身為公僕的意涵。」該片本周末將在亞特蘭大電影節上映。

卡特伉儷未能參加1月20日的拜登總統就職典禮，那也是卡特自1977年宣誓就任第39任總統以來，首次缺席就職大典；卡特伉儷在疫情期間幾乎沒有參與公開活動，但兩人接種疫苗後，最近又開始參加教堂禮拜；卡特曾教了數十年的主日學。

卡特任內的副總統孟岱爾(Walter Mondale)甫於4月19日去世，享年93歲。

拜登上周錄製他對「卡特之地」的看法，稱讚孟岱爾和卡特是他政治生涯中的重要人物；拜登指出，孟岱爾將副總統職位轉變為積極角色，他得以在自己擔任副總統的兩個任期內，持續效法。

拜登回憶他與卡特的友誼種子萌芽於1976年3月25日；當時他前往威斯康辛州，以證明卡特這位溫和派虔誠浸信教徒，是擊敗福特(Gerald Ford)總統的正確人選。

2020年民主黨初選，卡特並沒有為任何人背書，但他曾警告民主黨不要轉得太左，因為那會冒著疏遠溫和選民的風險；而要擊敗川普總統，需要溫和派選民。

拜登 民主黨 美國

上一則

最狂前總統川普：百分之百考慮再選 可能搭檔德桑提斯

下一則

拜登上任100天 11項法案、42道行政令、翻轉川普62項命令

延伸閱讀

最年長的總統拜登 訪最長壽前總統卡特

最年長的總統拜登 訪最長壽前總統卡特
共和黨參議員克魯茲被拍到打瞌睡 辯：拜登演說太無聊

共和黨參議員克魯茲被拍到打瞌睡 辯：拜登演說太無聊
CBS民調：拜登演說 85%觀眾滿意 85%喜歡其就業計畫

CBS民調：拜登演說 85%觀眾滿意 85%喜歡其就業計畫
拜登首場國會演說 全美約1160萬人收看

拜登首場國會演說 全美約1160萬人收看

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美3222萬確診 9804萬人完成接種

2021-04-29 03:00
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

2021-04-27 22:47
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
美國總統拜登發表首場國會演說，在談到俄羅斯和中國時做出聲明。（歐新社）

影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益

2021-04-28 23:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略