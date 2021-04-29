「不因頭銜自大」拜登每晚問候兒孫 白宮三代同堂氣氛佳

拜登總統一家三代同堂，他與孫子、孫女們感情深厚。圖為勝選之夜，拜登(左蹲者)與家人在一起。(美聯社)

美聯社報導，拜登總統充滿愛爾蘭裔的大家庭傳統，並將這個風格帶進白宮；拜登身邊人士透露，拜登就職以來百天，一直處於三代同堂氣氛中，拜登近半世紀的公職生涯，一路走來都以家人為依歸。

報導指出，拜登與孫子、孫女們感情深厚，孫女們曾說倘若有人想傷害祖父，須先過得了孫輩這關；拜登當選總統後，仍然不改每天打電話詢問兒孫狀況的習慣，就連拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)每天晚上也都會接到父親的電話。

拜登孫女娜歐米‧拜登(Naomi Biden)曾在推特分享與妹妹、堂妹合照，並寫：「如果有人想傷害拜登，須先過得了我們這關。」推文當中附上秀肌肉、高壓電、拳頭以及眨眼吐舌頭的圖檔。

今年2月底總統節(Presidents' Day)周末，拜登與家人前往馬里蘭州大衛營(Camp David)度假時，娜歐蜜‧拜登在推特分享了拜登戴著一頂孫女們合送棒球帽的照片，帽子前方正中央總統徽章，後方則有「祖父」(Pop)字樣。她在推文寫道，如此設計「只想確認他不會因為職位頭銜而自大」。

拜登的第一任妻子妮莉亞‧白登(Neilia Biden)及一歲女兒娜歐米.白登(Naomi Biden)在1972年德拉瓦州 一場車禍 中雙雙喪生，對拜登人生造成重大影響。當年拜登剛贏得聯邦參議員選舉，當時拜登年僅四歲的長子波‧拜登(Beau Biden)及三歲次子杭特‧拜登則在車禍中受傷。2015年，波‧拜登因腦癌病逝。

拜登與第二任妻子吉兒‧拜登(Jill Biden)育有現年39歲的女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)。

27歲的娜歐米‧拜登是杭特‧拜登以妹妹命名的女兒，目前在華府擔任律師，她的兩個妹妹22歲芬妮根‧拜登(Finnegan Biden)、20歲的梅西‧拜登(Maisy Biden)都還在念大學；波‧拜登身後留下一子一女，娜塔莉‧拜登(Natalie Biden)現年16歲，杭特‧拜登(Hunter Biden)目前15歲。

與拜登擁有數十年交情的民主黨德拉瓦州聯邦參議員孔恩斯(Chris Coons)說，拜登夫妻與兒女、孫子孫女都非常親近。他說：「波‧拜登的過世對拜登夫妻來說是非常重大的人生傷痛，波‧拜登過世後，他們跟兒女及孫子孫女之間的關係變得更加緊密，他們也下定決心要當非常好的祖父母。」

孔恩斯說：「每當拜登跟孫子們在一起的時候，愉快、坦率的個性特質就更明顯。」