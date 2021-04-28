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拜登推美國家庭計畫 提供免費學前班1家省1.3萬

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
拜登將提出「美國家計畫」法案，其中包括對學齡前兒童的全面照顧。(美聯社)
拜登將提出「美國家計畫」法案，其中包括對學齡前兒童的全面照顧。(美聯社)

拜登總統28日晚間將在國會演說中公布內容包括醫保、托兒、教育等項目，規模高達1.8兆元的「美國家庭計畫」(American Families Plan)細節；知情官員指出，拜登將要求國會為這筆龐大的經費全數埋單。

年40萬元以下家庭 不加稅

官員指出，拜登在28日演說中將對美國民眾承諾，年收入40萬元以下的家庭，絕對不會加稅。

拜登上個月宣布規模2.25兆的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)，預算來源為增加企業稅，「美國家庭計畫」則將透過對富人加稅籌措預算；Axios新聞網站報導，增加企業稅的某部分稅收，將做為「美國家庭計畫」預算之用，因為光靠對富人加稅恐怕無法籌得1.8兆全部預算。

報導指出，根據白宮估算，加稅15年將可為共計約4兆元的計畫籌得經費，絕大多數款項在八年之內即可籌得。

彭博新聞(Bloomberg News)報導，拜登並不打算提高遺產稅(estate taxes)稅率，或降低遺產稅免稅額(exemptions)。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)27日公布草案，要求白宮將疫情期間的擴大聯邦兒童抵稅(child tax credit)納入拜登即將宣布的「美國家庭計畫」，成為永久有效；草案中也要求，為勞工提供帶薪家事假。

造福全美500萬名兒童

拜登「美國家庭計畫」包括為全國三歲、四歲學齡前兒童提供免費學前班，總計經費估計達2000億元；政府官員指出，這項具有歷史意義的計畫將造福全國500萬名兒童，平均為每個家庭省下1萬3000元。

此外，聯邦政府根據這項計畫，將為州政府提供成立學前班的教育經費，教職員工待遇約時薪15元。

「美國家庭計畫」提案為「重建美好未來」(Build Back Better)計畫的第二部分，也可能成為拜登政府立法上最大的挑戰；已有多位共和黨議員表明將反對支出的立法與加稅。

另外，近60名進步派與中間派民主黨聯邦眾議員，包括「眾院進步連線」主席普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal，華盛頓州)已聯署致函拜登，要求「美國家庭計畫」納入將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡，從65歲降至60歲，並且擴大納保範圍，降低處方藥價格，並將牙齒、視力、聽力保健等項目納入服務範圍。

拜登總統28日在國會發表聯席演說時表示，將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離...
拜登總統28日在國會發表聯席演說時表示，將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

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