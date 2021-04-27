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拜登上任百日 抗疫、紓困達標…瞌睡老喬不容小覷

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統就任百日，民調讚揚，特別是在處理疫情政策上，多項承諾都達標。(美聯社)
拜登總統就任百日，民調讚揚，特別是在處理疫情政策上，多項承諾都達標。(美聯社)

拜登總統就職屆滿百日之際，各種施政表現讓共和黨員體認到，這個被他們戲稱為「瞌睡老喬」(Sleepy Joe)的對手，其實不容小覷；拜登一上台就面臨前所未見的多項挑戰，包括全球新冠疫情、經濟危機以及陷入嚴重政治與族群分歧的美國社會；國家廣播公司(NBC)指出，拜登競選期間承諾當選後將推動一連串改革，並採取立即行動，某些承諾如今已經兌現。

「紐約雜誌」(New York magazine)分析，拜登能在上台一百天之內高效落實政見，與他平實無華的個人特質頗有關係，某些名嘴甚至形容拜登「枯燥乏味」；事實上，拜登優勢在於是個公認的好好先生，做起事來則不厭其煩，持續推動充滿雄心壯志的內政法案，包括降低兒童貧窮、擴大俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)、大手筆經濟紓困等，幾乎沒有引發爭議。

「紐約雜誌」指出，拜登就像香草冰淇淋一樣平凡，政治對手找不到可以大肆炒作的著力點，「共和黨員根本無法抵擋拜登，因為他們簡直快被他無聊死了。」

29日將是拜登就職屆滿100天。選舉期間，拜登承諾上台後要通過疫情紓困法案，協助美國民眾度過經濟危機，後來果然做到的，規模1.9兆的疫情紓困法案在國會通過後，拜登已於3月11日簽署生效。

上台百日要讓美國施打1億劑新冠疫苗的競選政見，拜登同樣也做到了，而且是在上台第59天就達標，相隔一周後，他修正目標，喊出就職百日之內要在美國施打2億劑疫苗，這個新目標也在上台第92天完成。

不過，拜登保證就職百日之際絕大多數學校都能重啟校園的承諾則未能做到；根據教育部公布的最新統計，全美公立學校學生當中，只有46%回到教室全面恢復上課，其他學生大多仍繼續遠距上課。

移民政策方面，拜登競選期間表示要停止美墨邊境築牆計畫，如今以大致完成；不過，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)最近對部屬表示，築牆工程可能恢復，以修補某些牆面之間的縫隙。

前總統川普任內祭出限縮移民措施，拜登承諾上台之後將撤銷，就職之後便取消川普宣布的穆斯林國家旅行禁令，其他項目現正持續進行中，包括讓1100萬名已經在美居住的無證移民取得入籍管道。

拜登推動移民改革面臨考驗在於，必須設法排除川普政府盤根錯節般移民政策與規定。

第一夫人吉兒(右)，21日在新墨西哥州與接受疫苗注射的婦女交談。(美聯社)
第一夫人吉兒(右)，21日在新墨西哥州與接受疫苗注射的婦女交談。(美聯社)
位於德州多那市的國安部無證童收容所爆滿，形成危機。(美聯社)
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