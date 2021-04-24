CDC首次建議：孕婦可打輝瑞及莫德納疫苗

研究顯示，孕婦接種新冠疫苗對身體沒有影響，於是CDC首次建議孕婦打疫苗；圖為賓州一名孕婦在接種疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)23日在例行記者會上表示，CDC研究團隊最新發布的初步數據顯示，輝瑞(Pfizer-BioNTech)及莫德納(Moderna)的新冠肺炎疫苗 ，對孕婦而言是安全的；這是CDC首次建議孕婦接種疫苗。

瓦倫斯基表示，第三期(Third trimester，約第29至40周)孕婦接種後，孕婦及胎兒並未出現安全問題；因此，「CDC建議孕婦接種新冠疫苗。」

瓦倫斯基還說：「我們知道，這是高度個人的決策事務，而我鼓勵民眾諮詢醫師及醫療人員等，為他們的子女作出最好的決定。」

相對一般民眾，孕婦染上新冠肺炎的重症風險較高，不過過去CDC因缺少充分的安全數據，不建議孕婦接種疫苗；儘管在此之前，已有許多醫師主張孕婦適宜接種，洛杉磯等部分地區乃至如英國等國也都在鼓勵孕婦接種。

CDC研究人員在調查了美國 3萬5000多名孕婦在懷孕期間，接種了輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的反應後，21日在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)發表最新研究報告；初步結果發現，她們的流產、早產及其他併發症的發生率，與疫情大流行前的比率相當。

CDC的研究收集了美國疫苗接種開展後的前11周、也就是去年12月中至今年2月底的接種數據，包含經CDC邀情後登錄在案、至少接種一劑疫苗的孕婦，亦包括接種後才懷孕的案例。

CDC之後發現，在已生產的827名孕婦中，活產比率為86%，還有流產、早產的比率等，均與一般孕婦無異；此外，孕婦接種後的副作用與一般常人一樣，只是發生頻率有所不同；孕婦接種處疼痛及頭痛的情況，發生率較一般接種民眾高，不過發冷、發燒的發生率較低。

CDC只提到莫德納及輝瑞疫苗，是因為去年12月中美國展開疫苗接種時，當時只核可了這兩款疫苗。