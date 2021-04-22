墨西哥、波蘭出現假輝瑞疫苗 竟用抗皺治療藥物混充

輝瑞公司21日表示，已確認在墨西哥及波蘭均發現假的輝瑞疫苗。有的在瓶上有偽冒標籤，有的瓶內裝抗皺治療藥物。圖為輝瑞疫苗空瓶。(路透)

由於全球對新冠疫苗 需求殷切，不法之徒趁機製造假疫苗牟利，美國輝瑞 公司(Pfizer)21日表示，已確認在墨西哥 及波蘭均發現假的輝瑞疫苗。

兩國執法當局在多次行動中先後查獲大批疫苗，輝瑞經過測試後證實都是假的。輝瑞表示，在墨西哥查獲的疫苗，瓶上都是偽冒標籤，至於在波蘭發現的，只屬於抗皺治療藥物。輝瑞目前正與兩國執法部門合作，處理最近陸續發現的假疫苗。

2月初，墨西哥警方突襲新萊昂州(Nuevo León)一家診所，據報該診所以每劑1000美元的高價，給80人接種了假疫苗。該州衛生廳長卡維索斯(Manuel de la O Cavazos)表示，在診所冰箱內查獲的疫苗，批號與輝瑞送到該州的疫苗並不相同，使用期限也有誤，當局相信所謂疫苗，其實是蒸餾水，幸而目前已接種者，暫未出現問題。

至於波蘭警方1月在一名男子所居公寓內查獲一批有輝瑞標誌的疫苗，該男子其後被捕，疫苗經輝瑞檢測後相信是抗皺藥物。波蘭當局強調，未有人接種過這些偽冒產品。

由於全球新冠疫苗短缺，給犯罪分子提供了機會，輝瑞、莫德納(Moderna)及嬌生(Johnson & Johnson)等藥廠，亦已全力與執法當局採取行動，阻止與疫苗有關的犯罪活動。

輝瑞負責全球安全的主管庫比亞克(Lev Kubiakev)指出，由於求過於供的關係，讓不法之徒趁機作案，他強調，隨著各家製藥公司提高生產能力，供應量會有所增加。但在此期間，犯罪分子總會有機會。

除輝瑞疫苗外，墨西哥早前還在一架由俄羅斯飛往宏都拉斯的私人飛機內，查獲6000劑俄羅斯人造衛星(Sputnik)疫苗，俄羅斯方面已證實這些疫苗都是假的。

美國、墨西哥及其他多個國家，已先後搗破數十個聲稱出售新冠疫苗的網站，有些網站甚至自稱是輝瑞或莫德納的子公司來魚目混珠。

國土安全部表示，迄今在美國本土尚未發現偽造疫苗。但由於疫苗需求殷切，會令人在官方渠道之外尋求接種疫苗，尤其是墨西哥及巴西等新冠病例極高的國家，加上這些國家曾出現過假藥，更受人關注。