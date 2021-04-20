我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

嬌生疫苗馬州廠遭令停產 CDC查嚴重副作用

編譯郭宣含／綜合19日電
CDC表示，目前暫停施打的嬌生疫苗還有其他副作用正在審查中。(美聯社)
CDC表示，目前暫停施打的嬌生疫苗還有其他副作用正在審查中。(美聯社)

嬌生疫苗上周因六名婦女接種後出現血栓而暫停施打，聯邦疾病防治中心(CDC)19日表示，當局正在調查其他接種者疑出現嚴重副作用的多起案例，但未透露副作用為何；另外，在全美接種完成逾8400萬人中，不到6000人逾兩周後染疫；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)19日下令，要求製藥公司Emergent BioSolutions停產嬌生疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日在白宮記者會表示：「目前有多起案例，我們很慶幸並未見到大量案例，但我們正持續調查後續發展。」

瓦倫斯基指出，FDA正在監測聯邦政府資料庫，掌握新的副作用回報案件。

雖然瓦倫斯基表示，接種嬌生疫苗後疑似出現嚴重反應的新案例不多，但目前不清楚確切數量；CDC小組23日將開會討論嚴重副作用的調查，最快屆時能得知嬌生疫苗能否恢復配送。

CDC表示，目前暫停施打的嬌生疫苗還有其他副作用正在審查中。(美聯社)
CDC表示，目前暫停施打的嬌生疫苗還有其他副作用正在審查中。(美聯社)

公衛專家預期嬌生疫苗可恢復接種；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)18日表示：「我認為我們會恢復疫苗配送，但可能有部分限制。」

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)19日保證，疫苗供應無虞，美國人可輕易接種到疫苗；全美每天接種逾300萬劑輝瑞和莫德納疫苗。

瓦倫斯基19日稍早表示，在全美逾8400萬名接種完成的人中，不到6000人確診，佔比僅0.007%，其中許多病患無症狀或僅有輕微症狀，足以顯示疫苗發揮預期效用。

瓦倫斯基表示，該數字來自全美43州和領地，實際數字可能遭低估。

FDA在19日下令馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)的Emergent BioSolutions疫苗廠停產嬌生疫苗，該製藥公司在證券交易委員會(SEC)監管文件中表予同意，會在FDA完成調查前將現有原料隔開。

Emergent BioSolutions在疫情初期協助嬌生製造疫苗，但3月將嬌生與阿斯特捷利康(AstraZeneca)原料搞混，毀掉1500萬劑疫苗；該公司19日表示，其明白近期事件引發大眾疑慮，將全力配合FDA嚴格要求，將加以改進達到製程高標準。

疫苗 嬌生 FDA

上一則

美跨黨派議員提案 拒中錯誤宣稱「台灣是中國一部分」

下一則

不會預約、不敢出門 全美仍有1/5長者沒打新冠疫苗

延伸閱讀

台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺

台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺
若疫苗短缺第2劑最多6周內接種 若出現皮疹換手打

若疫苗短缺第2劑最多6周內接種 若出現皮疹換手打
共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」

共和黨立法者 力阻新州「疫苗護照」
瑞典環保少女捐10萬歐元 支持全球疫苗公平分配

瑞典環保少女捐10萬歐元 支持全球疫苗公平分配

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40
彭博資訊報導，花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

2021-04-15 09:39
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻