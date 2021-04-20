嬌生疫苗馬州廠遭令停產 CDC查嚴重副作用

CDC表示，目前暫停施打的嬌生疫苗還有其他副作用正在審查中。(美聯社)

嬌生疫苗 上周因六名婦女接種後出現血栓而暫停施打，聯邦疾病防治中心(CDC)19日表示，當局正在調查其他接種者疑出現嚴重副作用的多起案例，但未透露副作用為何；另外，在全美接種完成逾8400萬人中，不到6000人逾兩周後染疫；聯邦食品暨藥物管理局(FDA )19日下令，要求製藥公司Emergent BioSolutions停產嬌生疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日在白宮記者會表示：「目前有多起案例，我們很慶幸並未見到大量案例，但我們正持續調查後續發展。」

瓦倫斯基指出，FDA正在監測聯邦政府資料庫，掌握新的副作用回報案件。

雖然瓦倫斯基表示，接種嬌生疫苗後疑似出現嚴重反應的新案例不多，但目前不清楚確切數量；CDC小組23日將開會討論嚴重副作用的調查，最快屆時能得知嬌生疫苗能否恢復配送。

CDC表示，目前暫停施打的嬌生疫苗還有其他副作用正在審查中。(美聯社)

公衛專家預期嬌生疫苗可恢復接種；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)18日表示：「我認為我們會恢復疫苗配送，但可能有部分限制。」

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)19日保證，疫苗供應無虞，美國人可輕易接種到疫苗；全美每天接種逾300萬劑輝瑞和莫德納疫苗。

瓦倫斯基19日稍早表示，在全美逾8400萬名接種完成的人中，不到6000人確診，佔比僅0.007%，其中許多病患無症狀或僅有輕微症狀，足以顯示疫苗發揮預期效用。

瓦倫斯基表示，該數字來自全美43州和領地，實際數字可能遭低估。

FDA在19日下令馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)的Emergent BioSolutions疫苗廠停產嬌生疫苗，該製藥公司在證券交易委員會(SEC)監管文件中表予同意，會在FDA完成調查前將現有原料隔開。

Emergent BioSolutions在疫情初期協助嬌生製造疫苗，但3月將嬌生與阿斯特捷利康(AstraZeneca)原料搞混，毀掉1500萬劑疫苗；該公司19日表示，其明白近期事件引發大眾疑慮，將全力配合FDA嚴格要求，將加以改進達到製程高標準。